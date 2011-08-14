نشاط روحی و معنوی ثمره انس با قرآن کریم است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم نمکی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان افزود: نشاط اجتماعی یکی از نیازهای اساسی جامعه است و تحقق آن در گرو پیوند با آموزه های قرآنی و دین است.

وی افزود: برای ایجاد و تداوم نشاط اجتماعی باید تعریف مفهومی نشاط را نیز مورد توجه قرار داد و به ابعاد گسترده مفهوم نشاط پرداخت.

دبیر شورای فرهنگ عمومی آران و بیدگل ماه مبارک رمضان را فرصتی برای درک مفاهیم بلند معرفتی و معنوی مومنان دانست و اضافه کرد: در مکتب تربیتی اسلام، همه عناصر برای سعادتمندی انسان بسیج شده و کسانی که رستگاری و سعادتمندی را طالبند با تمسک به آیه های نورانی قرآن کریم که کتاب زندگی واقعی و منشور جاودانگی انسانها، راه شناخت حقیقت را پیدا کرده و در آن مسیر گام بر می دارند.

وی پیوند عمیق مردم ای شهرستان با مسجد و قرآن را امتیازی بزرگ برای نیل به معارف الهی و تقویت نشاط عمومی مومنان دانست و گفت: استمرار حرکت در این مسیر موجب سعادتمندی ابدی است.