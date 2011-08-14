روح الله طالبی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگارمهر گفت: تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشتیم. با برنامه های عسگری تمام نفرات تیم در آستانه اعزام به شرایط آمادگی مطلوب دست پیدا کرده اند.

وی در مورد شرایط فنی خود نیز گفت: سال گذشته در اولین بازی لیگ از ناحیه پشت پا آسیب دیدم ولی به دلیل نیاز تیم مجبور شدم با همان شرایط در لیگ مبارزه کنم و شرایط سختی پیدا کردم که در نهایت رقابتهای انتخابی تیم ملی را نیز از دست دادم.

این عضو تیم دانشجویان ادامه داد: خوشبختانه با پشت سر گذاشتن آسیب دیدگی اکنون شرایط خوبی پیدا کرده ام و می خواهم در پنجمین حضور خود در مسابقات دانشجویان برای پنجمین بار به مدل طلا دست پیدا کنم تا راه حضور خود در تیم را هموار کنم.

طالبی در مورد تغییر در اوزان چهارم و پنجم گفت: از آسیب دیدگی رفیعی خیلی ناراحت شدم، این تکواندوکار با آتیه بعد از چند سال تلاش موفق شده بود فرصت حضور در یک میدان رسمی را پیدا کند. به هر حال کادر فنی بهترین تصمیم را گرفت و معتمد که یکی از بهترین های دنیاست می تواند به تیم در چین کمک کند.

دارنده چهار مدال دانشجویان جهان در پایان گفت: کلیه نفرات تیم در مدت زمان تشکیل اردوی تیم ملی زحمت زیادی کشیدند، امیدوارم بتوانیم نتایج در خور نام تکواندو ایران که قهرمان جهان است ، کسب کنیم.

تیم تکواندو دانشجویان برای حضور در یونیورسیاد جهانی دوشنبه شب تهران را به مقصد شنزن چین ترک می کند.

بیست و ششمین دوره مسابقات جهانی یونیورسیاد با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از روز 21 مردادماه در شهر شنژن چین آغاز شده و تا روز اول شهریورماه ادامه خواهد داشت.