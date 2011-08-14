لزوم رفع موانع بومی سازی دانشجویان/ فرصت سوزی دختران بیش از پسران

به گزارش خبرنگار مهر، قبولی با رتبه بالا در کنکور تنها یک روی سکه است اما این خبر خوشایند روی دیگری هم دارد و آن این که هر ساله تعدادی از داوطلبان با این که با سختی و تلاش چند ساله موفق به کسب رتبه های یک یا دو رقمی در کنکور می شوند،‌ به دلیل عدم اجازه والدین برای تحصیل در دانشگاه‌های دور از خانه از ادامه تحصیل در دانشگاه های سطح بالا محروم می‌شود.



از دست رفتن این فرصت‌های طلایی برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های بزرگ و رشته‌های مورد علاقه با توجه به بافت فرهنگی خانواده‌ها کم و بیش در همه جا دیده می شود اما این موضوع در شهرهای مذهبی و به ویژه در میان والدین دانشجویان دختر بیشتر به چشم می‌خورد.



در این میان رفع موانع طرح بومی سازی دانشجویان و اجرای اصولی آن می‌تواند این مشکل را به شکلی مناسب حل کند تا دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر با خیال آسوده و فارغ از مشکلات تحصیل دور از خانه، به ادامه راه و رسیدن به اهداف خود فکر کنند.



در این رابطه عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس نیز یکی از موانع بومی سازی دانشجویان را عدم امکانات دانشگاه‌های کشور می‌داند و بر تجهیز دانشگاه‌ها تأکید دارد.



سعدالله نصیری قیداری با اشاره به مسئله بومی سازی دانشجویان عنوان کرد: وزارت علوم در سال های اخیر اقداماتی را در خصوص پذیرش بومی دانشگاه‌ها صورت داد.

تقویت و ایجاد امکانات در دانشگاه های سراسر کشور لازمه بومی سازی است



وی ضعیف بودن امکانات موجود در دانشگاه‌های کشور را مهمترین عامل اعتراض به این طرح عنوان کرد و افزود: خانواده‌های دانشجویان انتظار دارند که فرزندان آنها که رتبه خوبی را کسب کرده‌اند در بهترین دانشگاه‌های تهران تحصیل کنند و لازمه اجرای بومی سازی نیز تقویت و ایجاد امکانات در دانشگاه‌های سراسر کشور است.



رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص بیان داشت: تمام مناطق و دانشگاه‌های کشور در سطح علمی یکسانی نیستند و این باعث می‌شود



دانشجویان مناطق محروم که مستعد هستند اما در منطقه آنها دانشگاه خوبی وجود ندارند و رتبه های یک یا دو رقمی کنکور را کسب می کنند، از تحصیل در دانشگاه های رده بالا محروم بمانند.



علی رضا باقری ثالث در ادامه بیان داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی 2 سال قبل در راستای اجرای طرح بومی سازی بحث منطقه ای گزینش‌ها را مطرح کرد که دانشجویان در منطقه خود راحت تر و در مناطق دیگر سخت تر قبول شوند که این طرح تنها یک سال اجرا شد.



وی با بیان این که در عمل اجرای این طرح به اهداف در نظر گرفته شده نرسید و اهداف بومی سازی را مرتفع نکرد، یادآور شد: با اجرای این طرح خواسته شد تا مسئله تامین خوابگاه، سرویس و مشکل دوری از خانواده جبران شود که برای مثال در قم اجرای این طرح باعث شد تا به جای دانشجویان قمی بیشتر دانشجویان از شهرهایی مثل اراک وارد دانشگاه های قم شوند که این باز مشکل تامین خوابگاه و سرویس را با خود همراه داشت.

لزوم ایجاد تنوع رشته ای و بالا بردن کیفیت در تمامی دانشگاه ها



باقری ثالث در خصوص راهکارهای اجرای طرح بومی سازی بر توزیع متوازن امکانات و کیفیت دانشگاه ها در سطح کشور تاکید کرد و گفت: برای حل این مسئله باید در مناطق مختلف کشور تنوع رشته ای ایجاد کرد و کیفیت را بالا برد.



رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) افزود: چرا که در برخی استان ها دانشجویان به رشته ای خاص علاقه دارند اما آن رشته در منطقه آنان موجود نیست و اگر هم باشد از کیفیت آن رشته در دانشگاه های بزرگ برخوردار نمی باشد.



وی افزود: این مشکل را می‌توان با استفاده از اساتید پروازی و اعزام آنها به دانشگاه های دور دست برطرف کرد تا کیفیت علمی و توازن آنها با سایر دانشگاه‌ها تاحدودی جبران شود.



توجه به برخی مشکلات عدم اجرای بومی سازی



باقری ثالث در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برخی مشکلات عدم اجرای بومی سازی دانشجویان و تحصیل دور از خانه اظهار داشت: مشکلات روحی و روانی ناشی از دوری خانواده که در برخی مواقع به افت تحصیلی می انجامد، بروز مشکلات اجتماعی برای دانشجویان، انحرافات اخلاقی، تغییراتی که عرفان های نوظهور در دانشجویان به وجود می آورند، مشکلات خوابگاه و ... از جمله این مشکلات است.



وی افزود: همچنین تحصیل دانشجویان در شهرهای دیگر باعث می شود بافت فرهنگی یک شهر مذهبی و یا یک شهر کوچک کاملا

تحت شعاع قرار گیرد.

اما سعدالله نصیری قیداری، عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس در خصوص پدید آمدن مشکلات اجتماعی در بین دانشجویانی که در شهرهایی غیر از شهر خود تحصیل می‌کنند، معتقد است: نمی‌توانیم بگوئیم که تنها کلاس و محیط دانشگاه باعث بوجود آمدن چنین مشکلاتی بویژه در دختران بوده است بلکه عوامل اجتماعی دیگر نیز همچون جامعه، اینترنت، ماهواره و غیره تأثیر‌گذار است.



در ادامه رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) با بیان این که بومی سازی بحث پیچیده ای است که به سادگی قابل اجرا نیست، تصریح کرد: این کار فرآیند ساده ای نیست و دانشگاه ها نیز به تنهایی نمی توانند در این خصوص تصمیم گیرنده باشند.

نباید با اقدام سلبی دانشجویان را پرورش استعدادهایشان محروم کرد



باقری ثالث در پایان با تاکید بر اجرای دقیق و اوصلی طرح بومی سازی، یادآور شد: نباید در این خصوص اقدام سلبی صورت گیرد تا دانشجویان از پرورش استعدادهای خود محروم شوند و قبل از اجرای این طرح باید دانشگاه های بزرگ و قوی در همه مناطق کشور ایجاد شود.

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الهام رحیمی