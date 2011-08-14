اهل فرهنگ و هنر باید بصورت ویژه حمایت شوند

منصور ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هنرمندان طبع لطیف و بلندی دارند، افزود: مشکلات این قشر از جامعه باید به نحوه مطلوب و با ظرافت خاص بررسی و پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد باید در عرصه هنر به درستی نهادینه شود، اظهارداشت: لازمه تولید آثار هنری فاخر نیازمند اعطای پاداش مناسب و برازنده به هنرمندان است.

لزوم توسعه کالبدی فضاهای فرهنگی در گیلان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان همچنین برلزوم توسعه کالبدی فضاهای فرهنگی در استان تاکید کرد و گفت: مهمترین ویژگی تمایز بخش حیات انسانی از حیات غیرانسانی فرهنگ است، که دارای عناصری همچون هنجارها، باورها و ارزشهاست.

وی در ادامه با بیان اینکه ردپای فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در روستا به خوبی نمایان شود چرا که نخستین مکان تولید فرهنگ و هنر روستاها بوده است.

ایمانی با عنوان اینکه اصیل ترین نغمه ها، هنرها، گویش ها و صنایع دستی در روستاها تولید می شود، افزود: حمایت همه جانبه از هنرمندان بی نام و گمنام روستایی امری ضروری است.

وی همچنین به اهمیت جنگ نرم اشاره کرد و گفت: عدم اتکا به هنر و فرهنگ اصیل و بومی در جنگ نرم و همینطور در تعامل با دیگر ملت ها به شدت آسیب پذیر خواهیم بود.

حمایت اصولی از هنرمندان بی نام و گمنام روستایی گیلان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه نتیجه جنگ نرم ایجاد بحران هویت در نسل جوان است، افزود: بی ‌هویتی و ترویج بی ‌بند و باری در میان نسل نوجوان و جوان بخشی از جنگ نرم دشمنان نظام جمهوری اسلامی بر علیه ملت ایران است.

وی با تصریح اینکه جامعه بی ‌هویت دیگر جامعه‌ ای پویا نیست، اظهارداشت: تمامی دستگاههای فرهنگی باید برنامه ‌های گسترده‌ ای برای تربیت نسلی پویا و خدا محور داشته باشند.

ایمانی در ادامه اعلام کرد: دشمن فرهنگ اصیل ایرانی را نشانه گرفته و سعی دارد از طریق جنگ نرم ضربه بزرگی بر کشور وارد کند ازاینرو برای مقابله با نقشه‌ های دشمنان تدوین و اجرای برنامه های اصولی امری ضروری است.