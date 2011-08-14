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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۴

آیت‌الله مکارم شیرازی:

بحرانهای جهانی بر اثر ارتکاب گناه است

بحرانهای جهانی بر اثر ارتکاب گناه است

قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان وجود بحران در کشورهای مختلف جهان را در اثر ارتکاب گناه در این کشورها عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر شنبه در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه(س) گناه را سرچشمه بلاها دانست و گفت: با نگاهی به دنیای شرق و غرب، متوجه می‌شویم که همه دنیا در بحران است. آمریکایی که ثروتمندترین کشور دنیا بود و کشورهای اروپایی و خاورمیانه الان دچار بحران هستند.

این مرجع تقلید با طرح این سئوال که آیا احتمال نمی‌دهیم که این بحران‌ها در اثر ارتکاب به گناه و معاصی باشد؟، بیان داشت: باید برویم به درگاه خداوند توبه کنیم و خداوند آفات و بلاها را از جوامع دور کند.

تمام تلاش‌های انسان برای جلب منفعت و دفع ضرر است

آیت‌الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: خداوند در وجود انسان دو غریزه مهم قرار داده که تمام تلاش‌ها و فعالیت‌های انسان از آن دو نشات می‌گیرد.

وی این دو غریزه را جلب منفعت و دفع ضرر عنوان کرد و گفت: انسان دنبال جلب منفعت مادی و معنوی و دفع ضرر مادی و معنوی است.

این مرجع تقلید ادامه داد: تمام علوم و پیشرفت‌هایی که نصیب انسان شده به واسطه همین دو نیرو است و حتی عبادات و تهذیب نفوس و اطاعات نیز از همین جا سرچشمه می‌گیرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی بیان داشت: تنها در یک صورت است که این دو نیرو وجود ندارد و آن رسیدن انسان به مقام فنا فی الله است.

وی با بیان اینکه مقام فنا فی الله به معنای آنچه که عرفان‌های کاذب می‌گویند نیست، گفت: مخلوق همیشه مخلوق و خالق همواره خالق است.

وی تصریح کرد: انسانی که به مقام فنا فی الله می‌رسد، یعنی خودش را فراموش می‌کند و فقط رضای خدا را می‌بیند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به وجود دو نیروی جاذبه و دافعه در درون وجود انسان گفت: اگر به کل عالم هستی نگاه کنیم، در آنجا هم این دو نیرو وجود دارد. در منظومه شمسی، به واسطه نیروی دافعه و جاذبه، میلیونها سال است که کرات به دور خورسید می‌چرخند. از اینجا می‌فهمیم که چرا پیامبران مبشرین و منظرین بودند.

فعالیت‌های تبلیغی باید متنوع باشد

وی با اشاره به فعالیت‌های تبلیغی حضرت نوح گفت: اگر نوح پیامبر خبردار می‌شد که در میدان عمومی شهر، برای استقبال یا معامله، جمعی وجود دارند از این کرسی و تریبون استفاده می‌کردند و مردم را آشکارا به دین اسلام دعوت می‌کردند.

این مرجع تقلید گفت: آیه 8 سوره نوح این درس را به مسلمانان می‌دهد که تبلیغات اسلام باید متنوع باشد و از همه ابزارها از جمله روزنامه‌ها، صداوسیما، اردوهای زیارتی به خانه خدا و قبور ائمه، اهدای جوایز، آموزش و پرورش و... باید استفاده کرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: بعضی‌ها از این ابزارها غافل هستند و خیال می‌کنند که تبلیغات فقط باید در مساجد و حسینیه‌ها باشد.

یاس از رحمت خدا از همه گناهان بالاتر است

وی با بیان اینکه یاس از رحمت خدا از همه گناهان بالاتر است، گفت: باید از گذشته توبه کنید و برای آینده تصمیم بگیرید و خطاهای گذشته را جبران کنید که جبران خطاهای گذشته یکی از شرایط توبه است.

وی بر لزوم استفاده از فرصت جوانی برای قرب الی الله و تهذیب نفس و کسب دانش و تقوا تاکید کرد و اظهار داشت: فرصت جوانی برای همیشه وجود ندارد، بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی به برخی از رازهای آفرینش اشاره کرد و گفت: تمام آنچه را که بشر از آسمان‌ها و کواکب و کهکشان‌ها کشف کرده همه جزو آسمان اول است. بعد از این آسمان، شش آسمان دیگر وجود دارد که انسان از آن خبری ندارد.

وی تاکید کرد: سرعت سیر نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر است و به تازگی کهکشانی را کشف کردند که 13 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد.

کد مطلب 1382607

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