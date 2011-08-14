بحرانهای جهانی بر اثر ارتکاب گناه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر شنبه در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه(س) گناه را سرچشمه بلاها دانست و گفت: با نگاهی به دنیای شرق و غرب، متوجه می‌شویم که همه دنیا در بحران است. آمریکایی که ثروتمندترین کشور دنیا بود و کشورهای اروپایی و خاورمیانه الان دچار بحران هستند.



این مرجع تقلید با طرح این سئوال که آیا احتمال نمی‌دهیم که این بحران‌ها در اثر ارتکاب به گناه و معاصی باشد؟، بیان داشت: باید برویم به درگاه خداوند توبه کنیم و خداوند آفات و بلاها را از جوامع دور کند.



تمام تلاش‌های انسان برای جلب منفعت و دفع ضرر است



آیت‌الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: خداوند در وجود انسان دو غریزه مهم قرار داده که تمام تلاش‌ها و فعالیت‌های انسان از آن دو نشات می‌گیرد.



وی این دو غریزه را جلب منفعت و دفع ضرر عنوان کرد و گفت: انسان دنبال جلب منفعت مادی و معنوی و دفع ضرر مادی و معنوی است.



این مرجع تقلید ادامه داد: تمام علوم و پیشرفت‌هایی که نصیب انسان شده به واسطه همین دو نیرو است و حتی عبادات و تهذیب نفوس و اطاعات نیز از همین جا سرچشمه می‌گیرد.



آیت‌الله مکارم شیرازی بیان داشت: تنها در یک صورت است که این دو نیرو وجود ندارد و آن رسیدن انسان به مقام فنا فی الله است.



وی با بیان اینکه مقام فنا فی الله به معنای آنچه که عرفان‌های کاذب می‌گویند نیست، گفت: مخلوق همیشه مخلوق و خالق همواره خالق است.



وی تصریح کرد: انسانی که به مقام فنا فی الله می‌رسد، یعنی خودش را فراموش می‌کند و فقط رضای خدا را می‌بیند.



آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به وجود دو نیروی جاذبه و دافعه در درون وجود انسان گفت: اگر به کل عالم هستی نگاه کنیم، در آنجا هم این دو نیرو وجود دارد. در منظومه شمسی، به واسطه نیروی دافعه و جاذبه، میلیونها سال است که کرات به دور خورسید می‌چرخند. از اینجا می‌فهمیم که چرا پیامبران مبشرین و منظرین بودند.



فعالیت‌های تبلیغی باید متنوع باشد



وی با اشاره به فعالیت‌های تبلیغی حضرت نوح گفت: اگر نوح پیامبر خبردار می‌شد که در میدان عمومی شهر، برای استقبال یا معامله، جمعی وجود دارند از این کرسی و تریبون استفاده می‌کردند و مردم را آشکارا به دین اسلام دعوت می‌کردند.



این مرجع تقلید گفت: آیه 8 سوره نوح این درس را به مسلمانان می‌دهد که تبلیغات اسلام باید متنوع باشد و از همه ابزارها از جمله روزنامه‌ها، صداوسیما، اردوهای زیارتی به خانه خدا و قبور ائمه، اهدای جوایز، آموزش و پرورش و... باید استفاده کرد.



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: بعضی‌ها از این ابزارها غافل هستند و خیال می‌کنند که تبلیغات فقط باید در مساجد و حسینیه‌ها باشد.



یاس از رحمت خدا از همه گناهان بالاتر است



وی با بیان اینکه یاس از رحمت خدا از همه گناهان بالاتر است، گفت: باید از گذشته توبه کنید و برای آینده تصمیم بگیرید و خطاهای گذشته را جبران کنید که جبران خطاهای گذشته یکی از شرایط توبه است.



وی بر لزوم استفاده از فرصت جوانی برای قرب الی الله و تهذیب نفس و کسب دانش و تقوا تاکید کرد و اظهار داشت: فرصت جوانی برای همیشه وجود ندارد، بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد.



آیت‌الله مکارم شیرازی به برخی از رازهای آفرینش اشاره کرد و گفت: تمام آنچه را که بشر از آسمان‌ها و کواکب و کهکشان‌ها کشف کرده همه جزو آسمان اول است. بعد از این آسمان، شش آسمان دیگر وجود دارد که انسان از آن خبری ندارد.



وی تاکید کرد: سرعت سیر نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر است و به تازگی کهکشانی را کشف کردند که 13 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد.