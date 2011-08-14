عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: یکی از بهترین بازی های خود را ارائه کردیم اما بازیکنان ما در نیمه دوم این دیدار خارج از خانه نتوانستند از موقعیت‌های به دست آمده به خوبی استفاده کنند و الا می توانستیم با گل های بیشتری راه آهن را ببریم.



همدلی و خودباوری بازیکنان عامل موفقیت صبا برابر راه آهن



وی ادامه داد: نتیجه‌ای که در این مسابقه رقم خورد حاصل تلاش، همدلی و خودباوری بازیکنان تیم فوتبال صبای قم بود که در کنار انگیزه زیاد آنها سبب شد تا بتوانیم در این دیدار حساس از هفته سوم لیگ برتر فوتبال حریف خود را مغلوب کنیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: از بازی خوب تیم فوتبال راه آهن که مربی بزرگی همچون علی دایی دارد هم نمی‌توانیم بگذریم، زیرا آنها در زمان‌هایی از مسابقه در نیمه دوم به شدت مدافعان ما را آزار دادند وی هافبک های ما کنترل خوبی بر جریان بازی در میانه میدان داشتند.



تیم ما به خوبی با شرایط آرمانی رسیده است



وی افزود: تیم ما به خوبی با شرایط آرمانی رسیده است و برای دست یافتن به آنچه که مورد انتظار ما است و بازی که از بازیکنان تیم صبا انتظار می‌رود، باید بیشتر تمرین کنیم و در بازی‌های آینده به این هماهنگی دست یابیم.



ویسی عنوان داشت: با توجه به تیم پرمهره‌ای که داریم و همچنین حمایت‌های خوبی که از تیم انجام می‌شود، همه شرایط برای داشتن یک تیم خوب، آماده و قدرتمند در رقابت‌های یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور آماده است.



مدافعان صبای قم عملکرد قابل قبولی داشتند



وی ابراز داشت: در این دیدار مدافعان تیم صبای قم عملکرد قابل قبولی داشتند و به خوبی از پس حملات تیم حریف بر آمدند، اما تا بازی‌ بعدی تلاش خواهیم کرد بهتر از گذشته تمام تیم را تقویت کنیم تا با قدرت برابر حریفان ظاهر شویم.



بازیکنان جدید تیم تشنه موفقیت هستند



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص عملکرد برخی بازیکنان جدید تیمش بیان داشت: از چهره هایی مانند حجازی پور، صادقی، بدرلو، شاهپری و سلیمان فلاح در شرایطی در این مسابقه استفاده کردیم که از نظر جسمانی وضعیت آماده‌ای داشتند و تشنه موفقیت هستند.



وی تاکید کرد: تمام بازیکنان ما در این فصل به یک اندازه و در یک سطح توانمند هستند و خصوصیات و قابلیت‌های بسیار خوبی دارند که در ادامه فصل قطعا به کمک تیم فوتبال صبای قم خواهند آمد و هفته به هفته نیز بهتر خواهند شد.



تیم فوتبال صبای قم جمعه شب در دیداری حساس از هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس که در ورزشگاه اختصاصی راه آهن شهر ری برگزار شد، توانست تیم علی دایی یعنی راه آهن را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد.



گفتنی است: این دومین پیروزی تیم فوتبال صبای قم بود و منجر شد تا شاگردان عبدالله ویسی با کسب هفت امتیاز به صدر جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور صعود کنند.