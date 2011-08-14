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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

جودوی نوجوانان جهان - اوکراین/

صعود روسیه به صدر جدول توزیع مدالها / تیم دو نفره ایران در مکان چهاردهم

صعود روسیه به صدر جدول توزیع مدالها / تیم دو نفره ایران در مکان چهاردهم

در فاصله یک روز به پایان رقابتهای جودو نوجوانان جهان تیم روسیه به صدر جدول توزیع مدالها در بخش پسران صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ژاپنی‌ها که در پایان روز دوم صدر جدول را در اختیار داشتند، روز سوم تنها به یک مدال برنز بسنده کردند تا روسیه از این فرصت بهترین استفاده را برده و به صدر جدول صعود کند.

در بخش مردان روسیه با دو طلا، یک نقره و یک برنز صدرنشین است و ژاپن تنها با اختلاف یک برنز دوم است. اوکراین میزبان هم با سه مدال طلا، نقره و برنز سوم است.

تیم ایران که با دوجودوکار در این مسابقات شرکت کرده با تنها عنوان پنجمی محمد ملک محمدی در مکان چهارم ایستاده است. تیم های گرجستان ، ایتالیا ، چین تایپه ، آذربایجان ، قزاقستان، المان، برزیل، آلمان، ازبکستان و هلند نیز بالاتر از این قرار دارند.

اما در مجموع دختران و پسران ژاپنی ها با 5 طلا ، دو نقره و دو برنز در صدر قرار دارند و روسیه و اوکراین در مکانهای بعدی قرار دارند.

رقابتهای جودو نوجوانان جهان که از پنجشنبه گذشته با حضور 570 جودوکار از 55 کشور جهان در کی یف اکراین آغاز شده است، عصر امروز یکشنبه با شناخت تیم و نفرات برتر به پایان می رسد.

کد مطلب 1382610

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