جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پایگاه داوطلبی هاجر شهرستان صومعه سرا با استقرار پزشک داوطلب جمعیت هلال احمر در مدت یک روز 108 نفر از نمازگزاران به صورت رایگان ویزیت شدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه هلال احمر استان از جمعیت های برتر و درجه یک کشور به لحاظ انجام فعالیت های متنوع در عرصه های مختلف است، اظهارداشت: جمعیت هلال احمر ایران نیز جزء پنج جمعیت برتر و قوی دنیاست که در تمامی فعالیت های امدادی و بشردوستانه جهان حضوری پررنگ و فعالی دارد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان در ادامه حوزه امداد و نجات را یکی از فعالیت های مهم هلال احمر دانست و گفت: پایگاه های امداد ونجات استان با تجهیزات ویژه هر ساله در کنارسایر سازمانها امدادی در خدمت مردم و مسافران است.

وی کمک به نیازمندان را از دیگر فعالیت های این جمعیت ذکر کرد و افزود: این جمعیت با پرداخت کمک های بلاعوض به برخی نیازمندان برای رفع مشکل دارویی، درمانی و حتی معرفی افراد بی بضاعت به بانکها برای دریافت وام با بهره بسیار پائین و بصورت قرض الحسنه در سطح استان فعالیت دارد.

محمدی در ادامه فعالیت در حوزه جوانان، درمان، خدمات پزشکی به زائران عتبات عالیات و حج، تهیه و توزیع داروهای خاص و غیره را از دیگر خدمات هلال احمر استان به مردم عنوان کرد.

فعالیت دو داروخانه هلال احمر در شهرهای رشت و لاهیجان

وی از فعالیت دو داروخانه هلال احمر در شهرهای رشت و لاهیجان خبرداد و افزود: این داروخانه ها نسبت به تهیه وتوزیع داروهای خاص و شیمی درمانی به مردم خدمات رسانی می کنند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان همچنین به آموزش عمومی جامعه اشاره کرد و افزود: هلال احمر در بحث توانمند سازی یک جامعه اقدامات بزرگی به لحاظ در اختیار گذاشتن بروشور و سی دی های آموزشی و همینطور آموزش های عمومی و تخصصی در سطح استان انجام می دهد.

وی گفت: این جمعیت با پشتوانه سالها تجربه در حوزه آموزش کمکهای اولیه و کمک رسانی به مردم آسیب دیده و با برخورداری از کادر مجرب و متعهد مفتخر به خدمت رسانی در این عرصه است.

محمدی یادآورشد: جمعیت هلال احمر استان با محوریت بخشیدن به رضایت مخاطبان توانسته به افتخاراتی دست یابد که کسب لوح های تقدیر متعدد از مراجع و مبادی متنوع نشان از موفقیت این مجموعه در این زمینه داشته است.