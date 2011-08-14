مصرف بی رویه قلیان در خوزستان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در جلسه شورای سلامت استان خوزستان اظهار داشت: اعتبارات مطلوبی برای عمران و آبادی شهرستان خرمشهر اختصاص یافت که مجموعه فرمانداری این شهر از آن خوب استفاده نکردند ولی متاسفانه به علت ضعفی که در سیستم شهرداری این شهر وجود داشت این اعتبارات بهتر از این نیز می شد مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: اگر خرمشهر شهرداری قدرتمندی داشت چهره خرمشهر با اعتباراتی که به آن اختصاص یافت متحول می شد ولی عملکرد ضعیف شهرداری و شورای شهر این شهر این اعتبارات را به پلی برای متحول کردن شهر خرمشهر تبدیل نکرد.



حجازی تصریح کرد: متاسفانه در گذشته در بحث سلامت در استان خوزستان به خوبی فعالیت نشده که اگر خوب کار می شد اکنون مجبور نبودیم برای کارهای ابتدایی مثل جمع کردن قلیان و کشتار مرغ زنده که مسئله آن مدتهاست در استانهای دیگر حل شده از قوه قهریه و برخورد استفاده کنیم.



رئیس کارگروه سلامت استان خوزستان تصریح کرد: در این مدت کارهای فراوانی صورت گرفته ولی معضلاتی نیز وجود دارد که باید برای رفع آنها کارهای بیشتری صورت بگیرد و آنها را ریشه ای حل کرد تا معضلات استان کاهش یابد.



حجازی عنوان کرد: مصرف قلیان در بین جوانان استان خوزستان بی رویه شده این در حالیست که رفع این مشکل و دور کردن جوانان از آن تنها وظیفه دولت نیست و وظیفه پدر و مادر نیز در این بین سنگین است که به نظر می رسد والدین اینگونه فرزندان نیز به وظیفه خود که دور کردن فرزندان خود از این بلای خانمانسوز است به خوبی عمل نکرده اند.



وی خواستار ورود جدی آموزش و پرورش به مقوله کاهش مصرف قلیان در بین جوانان شد و گفت: راهکارهای پیشگیری از مصرف قلیان که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته کافی نیست و جا دارد راهکارهای جدید و بهتری برای این امر توسط مسئولین اجرا شود.



استاندار خوزستان همچنین خواستار شناسایی اعضای فعال و موفق کارگروه شورای سلامت استان و شهرستانها شد و افزود: باید مکانیزمی طراحی شود که به این افراد که فعالیتهای مطلوب آنها باعث رشد سطح بهداشت و سلامت استان می شود، پاداش مالی در نظر گرفته شود و از سویی دیگر باید اعضایی که به صورت مرتب در جلسات غیبت دارند نیز شناسایی و با آنها برخوردهای لازم صورت بگیرد.



حجازی به معضل جاری شدن فاضلاب در معابر شهرهای خوزستان اشاره کرد و گفت: این وضعیت باعث شیوع بیماریها در خوزستان می شود و باید با جدیت با آن برخورد شود و نباید مسئولان امر بی تفاوت از کنار آن بگذرند.