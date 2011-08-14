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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۴

در هفته دولت/

هفت پروژه در پیشوا به بهره برداری می رسد

هفت پروژه در پیشوا به بهره برداری می رسد

پیشوا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پیشوا اظهار داشت: در هفته دولت، هفت پروژه در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هماهنگی افتتاح پروژه های هفته دولت که با حضور فرماندار پیشوا برگزار شد، وی از هفت پروژه آماده بهره برداری خبر داد.

بهرام ستاری افزود: با توجه به اهمیت موضوع، مشخصات تمامی این پروژه‌ها باید به صورت دقیق و جامع به مردم اطلاع‌رسانی شود.

وی عنوان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید توجه کنند که پروژه‌ها تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسیده باشند و هیچ پروژه‌ای نباید به حالت نیمه ‌تمام افتتاح شود.

ستاری بیان کرد: لازم است برنامه ‌ریزی مشخصی برای افتتاح پروژه‌ها در هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی صورت گیرد.

این مسئول اضافه کرد: مدیران شهرستان ضمن جمع بندی، گزارشی از عملکرد سه ساله دولت دهم را به مردم ارائه دهند.

در این جلسه پس از سخنرانی فرماندار، مدیران به ارائه گزارش پروژه ها برای افتتاح پرداختند.

کد مطلب 1382629

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