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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۵

تامینی لیچایی در گفتگو با مهر:

مردم بیماران نیازمند به خون را تنها نگذارند/ کاهش ذخایر خونی در کشور

مردم بیماران نیازمند به خون را تنها نگذارند/ کاهش ذخایر خونی در کشور

رشت - خبرگزاری مهر: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از آحاد مردم خواست در ماه رمضان بیماران نیازمند به خون را تنها نگذارند.

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین با ابراز نگرانی از کاهش ذخایر خونی در کشور اظهارداشت: خون دادن در ماه مبارک رمضان اشکالی درسیستم بدن به وجود نمی ‌آورد و این مساله نباید موجب نگرانی اهدا کنندگان خون و پرهیز آنها از انجام این کار خیر شود.

وی همچنین اعلام کرد: مردم روزه ‌دار می توانند بعد از افطار و زمانی که بدن در شرایط مناسب تری قرار دارد خون اهدا کنند تا درسوخت و ساز بدن نیز مشکلی به وجود نیاید.

نماینده مردم رشت گفت: پس از اهدای خون کمی ضعف در بدن عارض می شود اما این ضعف طولانی مدت نیست و با خوردن چند عدد خرما و مواد قندی دیگر از بین می رود زیرا بدن خون جدید را جایگزین خون از دست رفته می کند.

وی افزود: در روزهای پیش رو به خاطر مسافرت های تابستانی، روزه داری اهدا کنندگان، بلند بودن و گرمای روزهای مرداد ماه ذخایر خونی در کشور کاهش یافته است.

تامینی در ادامه با اشاره به حجم بالای تقاضا برای اهدای خون در شب های قدر یادآورشد: گاهی در این شب ها میزان خون اهدایی مازاد بر نیاز است و از شهروندان خواست با اهدای خون خود پیش از شب های قدر جلوی اتلاف خون را گرفته و در زمان نیاز به یاری بیماران بشتابند.

کد مطلب 1382630

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