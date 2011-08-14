مردم بیماران نیازمند به خون را تنها نگذارند/ کاهش ذخایر خونی در کشور

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین با ابراز نگرانی از کاهش ذخایر خونی در کشور اظهارداشت: خون دادن در ماه مبارک رمضان اشکالی درسیستم بدن به وجود نمی ‌آورد و این مساله نباید موجب نگرانی اهدا کنندگان خون و پرهیز آنها از انجام این کار خیر شود.

وی همچنین اعلام کرد: مردم روزه ‌دار می توانند بعد از افطار و زمانی که بدن در شرایط مناسب تری قرار دارد خون اهدا کنند تا درسوخت و ساز بدن نیز مشکلی به وجود نیاید.

نماینده مردم رشت گفت: پس از اهدای خون کمی ضعف در بدن عارض می شود اما این ضعف طولانی مدت نیست و با خوردن چند عدد خرما و مواد قندی دیگر از بین می رود زیرا بدن خون جدید را جایگزین خون از دست رفته می کند.

وی افزود: در روزهای پیش رو به خاطر مسافرت های تابستانی، روزه داری اهدا کنندگان، بلند بودن و گرمای روزهای مرداد ماه ذخایر خونی در کشور کاهش یافته است.

تامینی در ادامه با اشاره به حجم بالای تقاضا برای اهدای خون در شب های قدر یادآورشد: گاهی در این شب ها میزان خون اهدایی مازاد بر نیاز است و از شهروندان خواست با اهدای خون خود پیش از شب های قدر جلوی اتلاف خون را گرفته و در زمان نیاز به یاری بیماران بشتابند.