مصوبه ایجاد دانشگاه صنعتی گیلان هنوز اجرایی نشده است

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت راه اندازی هر چه سریعتر دانشگاه صنعتی گیلان به عنوان گامی برای توسعه آموزش عالی استان تأکید کرد.

وی اظهارداشت: آنچه دانشگاه گیلان برای راه اندازی این مرکز باید انجام دهد اختصاص ظرفیت جدید علمی، آموزشی، تعیین رشته های تحصیلی، مقدمات آموزشی و پژوهشی است که آمادگی کامل وجود دارد.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: سایر مسئولان استان نیز باید در همراهی برای اختصاص زمین، ساختمان و سایر امکانات فیزیکی گام بردارند که خوشبختانه گامهای مؤثری برداشته شده است.

وی ادامه داد: با رایزنی که اخیرا با وزیر علوم انجام شده برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری در بهمن ماه این دانشگاه نخستین دانشجویان خود را پذیرش کند.

حاتم زاده همچنین از انتصاب " ناصر حمید زاده " به سمت مدیر امور اداری دانشگاه گیلان خبرداد و افزود: حمید زاده عضو هیئت علمی گروه عمران این دانشگاه است.

وی یادآورشد: با توجه به حوزه مأموریت ها و وظایف امور اداری که در ارتباط با تمامی واحدهای دانشگاه است، انجام درست وظایف و نیل به اهداف و برنامه ها نیازمند همکاری و مساعدت تمامی مدیران دانشگاه است.

حمید زاده علاوه بر عضویت در کادر هیئت علمی گروه عمران سمت های مدیر امور دانشجویی، معاون اداری و مالی دانشکده فنی، عضو هسته گزینش و عضویت در شورای عمرانی دانشگاه را در سوابق اجرایی خود دارد.