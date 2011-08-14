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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

قاسمی در گفتگو با مهر:

دغدغه ها و نگرانی های جوانان دماوندی از جنس ارزشی است

دغدغه ها و نگرانی های جوانان دماوندی از جنس ارزشی است

دماوند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند گفت: دغدغه های جوانان، شکل گرفته از اعتقادات فکری و معنوی بوده و دغدغه ها و نگرانی های جوانان شهرستان دماوند از جنس ارزشی است.

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به  نشست صمیمی با جمعی از جوانان شهرستان دماوند که در خصوص مسائل شهرستانی برگزار شده بود، افزود: دغدغه ها و نگرانی های جوانان شهرستان دماوند همه از جنس ارزشی و شکل گرفته از اعتقادات فکری و معنوی است و هدفی جز گام برداشتن در مسیر ولایت و خدمت به مردم ندارند.

وی اظهار داشت: دماوند جایگاه رفیعی چه از لحاظ تاریخی و چه به لحاظ معنوی داشته و در طول تاریخ انسانهای ارزشمندی را در دامان خود پرورش داده که در کشور نقش مهمی را ایفا کرده اند.

استفاده از ظرفیتهای شهرستان باید بسیار دقیق و ظریف باشد

مقام ارشد اجرایی شهرستان دماوند به توان بالای شهرستان برای پیشرفت و توسعه اشاره کرد و ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای شهرستان باید بسیار دقیق و ظریف باشد و باید از اقداماتی که فضای معنوی و فرهنگی شهرستان را دچار تغییر می کند، پرهیز شود.

وی بیان کرد: مهمترین ویژگی شهرستان دماوند پس از ظرفیتهای معنوی، موقعیت جغرافیایی است که آن را در کشور بی نظیر ساخته و حفظ این موقعیت و استفاده از آن برای توسعه شهرستان وظیفه همگان است.

قاسمی افزود: سند توسعه شهرستان دماوند بر گرفته از برنامه های کلی و کلان کشور است که موضوع سرمایه گذاری در شهرستان را مشخص می سازد.

وی گفت: این سند مبتنی بر سهشاخصه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که باید همزمان با هم رشد کنند تا توسعه حاصل شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند اضافه کرد: نگاه نظام به شهرستان دماوند نگاهی مبتنی بر توسعه کشاورزی و گردشگری و نیز احیا و گسترش فضای سبز است که باید از تمام توان و ظرفیت برای رسیدن به این اهداف استفاده کرد.

کد مطلب 1382641

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