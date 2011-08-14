مرد بی سوادی که حافظ قرآن شد/ نوای قرآن کربلایی کاظم در رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، کربلایی کاظم کریمی که از اهالی ساروق بود حافظ بی سواد کل قرآن در قرن اخیر است و به همین دلیل به نام کربلایی کاظم ساروقی شهرت یافت.

در زمان حیات وی بسیاری از مراجع با فراخواندن وی به سوی خود بر معجزه خدایی و حافظ قرآن بودن وی با دست نوشته هایی صحه گذاشتند.

اکنون پس از سالها از رحلت این معجزه الهی قرار است "نخستین جشنواره قرآنی نکوداشت کربلایی کاظم ساروقی اراکی" در ایام مبارک ماه‌ رمضان در استان مرکزی برگزار شود.

تنها بی سوادی که حافظ قرآن شد

کربلایی کاظم در سال 1300 هجری قمری در روستای ساروق اراک به دنیا آمد. او کشاورز بود و زکات خود حتی بیش از آنکه باید باشد، پرداخت می کرد. 27 ساله بود که به یکباره پس از دیدن خوابی در امامزادگان ‪ 72‬تن ساروق حافظ قرآن شد.



دستخط کربلایی کاظم سالها پس از حافظ قرآن شدن

به گفته محققان او تنها بی سوادی است که در طول تاریخ اسلام از میان مردم حافظ کل قرآن شد. سادگی و بی آلایشی کربلایی کاظم را در چهره فرزند ارشد او که اکنون فرتوت است نیز می توان دید.

تایید حافظ قرآن بودن کربلایی کاظم

ادعای کربلایی کاظم توسط علمای نجف و قم مورد امتحان قرار گرفت و تایید شد.

کربلایی کاظم در سفرهایی که به شهرهای مختلف داشت با علمای مختلفی برخورد می‌کند و آزمایشهای متعددی از او گرفته می‌شود و همین امر تأییدات افراد مختلفی را به همراه دارد. از جمله آیات عظام بروجردی، سید احمد خوانساری، سید صدرالدین صدر، سید محمدهادی میلانی، دستغیب، علامه طباطبایی، مکارم شیرازی و دیگران.

دستنوشته‌هایی از آیات عظام سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، عبدالله شیرازی، سید احمد زنجانی، مکارم شیرازی در تایید حافظ قرآن بودن کربلایی کاظم همراه با اشاره‌هایی به ویژگیهای خارق العاده او وجود دارد. همچنین آیت الله دستغیب در کتاب داستانهای شگفت این ماجرا را نقل کرده‌است.

ویژگیهای منحصر به فرد قرآن خوانی کربلایی کاظم

از جمله ویژگی‌هایی که گفته می شود در آزمایش‌های مختلف از کربلایی کاظم مشاهده شد می توان به چند مورد جالب اشاره کرد.

بازگویی شماره و مکان قرآن با خواندن آیه، تشخیص عبارات قرآن در میان کتابهای عربی و فارسی با دستخطهای یکنواخت، باز کردن قرآن و نشان دادن مکان آیه تقریباً بدون ورق زدن با هر چاپ قرآنی، جستجوی عبارتها و کلمات در قرآن و تعداد و مکان تکرار هر کدام، بیان کردن تعداد حروف سوره‌ها و اطلاعاتی در مورد تکرار حرفها از جمله این موارد است.

چرا کربلایی کاظم؟ / سئوالی که کربلایی کاظم پاسخ داده است

با مرور زندگینامه و اینکه کربلایی کاظم حافظ کل قرآن شده است، این سئوال مطرح می‌شود که چرا خداوند کربلایی کاظم را مورد لطف خود قرار داده و او را حافظ قرآن قرار می‌دهد؟

خود کربلایی کاظم به این سئوال اینگونه پاسخ داده است که من سه چیز را رعایت می‌کردم که شاید به خاطر همین سه چیز مورد لطف خداوند قرار گرفتم، این که هرگز لقمه حرام نخوردم، هرگز نماز شبم ترک نشد، پرداخت خمس و زکاتم را هرگز قطع نکردم.

لقمه حرام را بالا می آورم

وی می گفت: "وقتی می‌خواهم لقمه شبهه‌ناکی بخورم احساس سیری به من دست می‌دهد. وی می‌گفت: "روی سینه‌ام نوری را می‌بینم که به محض مواجه شدن با لقمه حرام آن نور به تیرگی گرایش پیدا می‌کند و اگر لقمه حرامی بخورم بالا می‌آورم."

لقمه حلال اصلی است که اگر در بین مردم رعایت شود جامعه را الهی می کند و آن زمان کربلایی کاظم رعایت می کرد.

چگونگی وفات کربلایی کاظم

ایشان20 روز قبل از فوتش در ساروق درباره مسئله فوت و دفن خود با فرزندانش صحبت کرد. وی گفت من همین روزها فوت خواهم کرد. وقتی مُردم جنازه‌ام را به قم منتقل کنید و در آنجا به خاک بسپارید.



آرامگاه کربلایی کاظم در قم و تصویر وی

وی کمی درنگ کرد و گفت خب اگر من اینجا بمیرم شما برای انتقال جنازه‌ام به قم دچار مشکل می‌شوید، من می‌روم قم، پس فردای آن روز به قم رفت و 20 روز بعد در آنجا فوت کرد و در قبرستان نو به خاک سپرده شد.

و بالاخره حاج کربلایی کاظم ساروقی اراکی در سال 1378 در سال 78 سالگی به رحمت خداوند پیوست.

برگزاری نخستین جشنواره کربلایی کاظم در استان مرکزی

مدیرکل میراث‌فرهنگی با اعلام برگزاری نخستین جشواره قرآنی با موضوع نکوداشت کربلایی کاظم در استان گفت: همچنین به مناسبت این ایام دومین جشنواره سفره‌های آسمانی در موزه‌های استان برگزار می‌شود.

محمدحسین فراهانی از برپایی ایستگاه‌‌های آش‌نذری در برخی مساجد استان نیز به عنوان بخشی دیگر از برنامه‌های ویژه ماه رمضان در این استان نام برد و تصریح کرد: ایستگاه‌های آش در مساجد آمنه‌‌خاتون، سیدها و امام‌حسین (ع) برپا می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: اجرای آئینی تعزیه و پرده‌خوانی نیز بخشی دیگر از برنامه‌های ویژه این ماه است که در موزه‌های استان برپا می‌شود.

فراهانی همچنین از برگزاری ضیافت شب شعر رمضان با حضور شاعران، هنرمندان صنایع‌دستی، انجمن‌های فعال گردشگران و حامیان میراث‌فرهنگی به عنوان بخشی دیگر از برنامه‌های ویژه این ماه نام برد.

او با اشاره به برگزاری جشنواره موسیقی در موزه حسن‌پور متذکر شد: انجمن ادبی قائم‌مقام فراهانی نیز به میزبانی موزه چهارفصل در ایام ماه مبارک رمضان تشکیل می‌شود.

رمضان و کربلایی کاظم

رمضان ماه قرآن است، کتاب آسمانی که راه و رسم زندگی را به مردم می آموزد و تلاش می کند انسانها در کنار هم با صلح و آرامش و رعایت حقوق دیگران زندگی به سامانی داشته باشند.

کربلایی کاظم حافظ قرآنی شد که رمزهای علوم و پیشرفت و تعالی در آن گنجانده شده است و کربلایی نشانه و قطره ای از