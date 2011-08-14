بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی برگزار می شود

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره با هدف تقویت بنیان های تئاتر، ایجاد انگیزه و فرصت برای تولید نمایشنامه با مضامین مختلف، تاثیر گذاری بر مخاطب و بهره گیری از شیوه های خلاقانه و نو در ارتقای نمایش استان و تبادل تجارب برگزار می شود.

وی، مهلت ارسال اثار گروههای تئاتر را تا سوم مهرماه سال جاری اعلام کرد و گفت: متون ارایه شده نباید در هیچ یک از جشنواره های سراسری استانی و منطقه ای شرکت کرده باشد.

وی ادامه داد: اولویت انتخاب آثار نمایشی با مضامین محلی، بومی، قومی و فرهنگی منطقه ای و موضوعات متناسب با مسایل دینی، رویدادهای مهم دفاع مقدس، مشاهیر و شخصیتهای اسلامی، عواطف و خلقیات سالم و اخلاقی است.

وی اضافه کرد: توجه به میراث گرانقدر دینی، ملی و مضامین و ارزشهای اجتماعی، اخلاقی و هنجار شناسی، آثار فاخر و برجسته از نظر محتوایی، کیفی و هنری با توجه به سبک و شیوه اجرایی از دیگر اولویتهای انتخاب آثار است.

وی گفت: با توجه به تغییرات انجام شده در شیوه برگزاری جشنواره تئاتر استان و حذف مرحله بازخوانی، آن دسته از گروههای نمایش که در فاصله زمانی آذر ماه سال گذشته تا پایان شهریور ماه سال جاری نمایش های خود را به اجرای عمومی گذاشته اند می توانند متقاضی حضور در جشنواره شوند.

