فراخوان معرفی صادرکنندگان نمونه استان مرکزی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه سازمان بازرگانی استان، صادرکنندگان حداکثر تا تاریخ شش شهریور سال جاری مهلت دارند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان تجارت ایران، بخش فارسی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت نام شدگان باید پرونده پس از ثبت نام حداکثر تا تاریخ 6 شهریور90 به دبیرخانه کمیته انتخاب صادرکنندگان استان واقع درسازمان بازرگانی استان، معاونت توسعه بازرگانی تجارت خارجی، اداره توسعه صادرات تحویل دهند.

دو شماره تلفن 08613663002 و یا 5-08613663004 داخلی 209 برای دریافت اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.

استان مرکزی با توانمندیهای صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی چزو استان های پیشرو در صادرات کالاهای غیر نفتی است و صادرات استان در سال به بیش از 3 میلیارد دلار می رسد.