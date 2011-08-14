شهرک صنعتی خصوصی صنایع ساختمان در استان مرکزی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی ظهر شنبه در سومین جلسه شورای برنامه ریزی استان مرکزی درباره این طرح گفت: اولین شهرک صنعتی خصوصی صنایع ساختمان تحت عنوان شهرک صنعتی رستا در زرندیه احداث خواهد شد.

دکتر حامد یحیی افزود: با احداث این شهرک بستر لازم برای استقرار صنایع وابسته به صنعت ساختمان در این شهرک صنعتی فراهم می شود.

وی ادامه داد: اولین شهرک صنعتی خصوصی صنایع ساختمان در زمینی به وسعت 99 هکتار و زیربنای صنعتی 64 هکتار احداث خواهد شد.

وی یادآور شد: تعداد قطعات صنعتی قابل واگذاری به متقاضیان در این شهرک 320 قطعه خواهد بود.