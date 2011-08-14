  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۴

برای اولین بار در کشور/

شهرک صنعتی خصوصی صنایع ساختمان در استان مرکزی احداث می شود

شهرک صنعتی خصوصی صنایع ساختمان در استان مرکزی احداث می شود

اراک – خبرگزاری مهر: طرح تاسیس اولین شهرک صنعتی خصوصی صنایع ساختمان کشور در استان مرکزی به تصویب شورای برنامه ریزی استان مرکزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی ظهر شنبه در سومین جلسه شورای برنامه ریزی استان مرکزی درباره این طرح گفت: اولین شهرک صنعتی خصوصی صنایع ساختمان تحت عنوان شهرک صنعتی رستا در زرندیه احداث خواهد شد.

دکتر حامد یحیی افزود: با احداث این شهرک بستر لازم برای استقرار صنایع وابسته به صنعت ساختمان در این شهرک صنعتی فراهم می شود.
 
وی  ادامه داد: اولین شهرک صنعتی خصوصی صنایع ساختمان در زمینی به وسعت 99 هکتار و زیربنای صنعتی 64 هکتار احداث خواهد شد.
 
وی  یادآور شد: تعداد قطعات صنعتی قابل واگذاری به متقاضیان در این شهرک 320 قطعه خواهد بود.
کد مطلب 1382646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها