همکاری فرمانداران در اجرای پروژه طرح سالم شهر سالم ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر شنبه با تاکید بر این مهم در جلسه شورای برنامه ریزی استان مرکزی گفت: پروژه شهرسالم روستای سالم بستر ساز رشد و توسعه شهرها و روستاهای استان مرکزی خواهد بود و همه فرمانداران باید مشاوران این طرح را در سراسر استان یاری کنند.

وی افزود: توسعه اجتماعی، بهداشتی و عمرانی از پیامدهای اجرای پروژه شهر سالم روستای سالم در مناطق مختلف شهری و روستایی استان مرکزی است.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی های بودجه سال 90 بیان داشت: اعتبار هر شهرستان امسال دراختیار فرماندار آن شهرستان قرار گرفته و فرمانداران نباید برای اجرای هر کار از استانداری در خواست پول کنند.

وی همچنین خطاب به فرمانداران گفت: فرمانداران حق نگه داشتن اضافه بودجه را نزد خود ندراند و تمام پول نگه داشته شده از بودجه نزد برخی فرمانداران جمع آوری خواهد شد.

استاندار مرکزی گفت: فرماندارانی که چارچوب تعریف شده در هزینه کرد بودجه شهرستان را رعایت نکردند باید مبلغ هزینه شده خارج از این چارچوب را سریعا بازگردانند.

استاندار استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت تشکیل کمیته شناسایی اموال دولتی بلااستفاده دستگاههای اجرایی تاکید کرد و افزود: این کمیته باید ضمن شناسایی اموال بلااستفاده دستگاههای اجرایی و فروش آنها بستر هزینه کرد درآمد حاصل از این اموال در تکمیل پروژه های نیمه تمام دستگاههای اجرایی فراهم کنند.

وی ادامه داد: 95 درصد درآمد حاصل از فروش اموال دولتی بلا استفاده در بخش تکمیل پروژه های نیمه تمام و 5 درصد مابقی برای کارکنان هر دستگاه اجرایی هزینه خواهد شد.

گفتنی است تصویب طرح جامع تفصیلی پروژه شهر سالم روستای سالم شهرهای پرندک و زاویه، واگذاری مدرسه حصارخنداب و ساختمان جهاد کشاورزی کمیجان به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکی و تاسیس اولین شهرک صنعتی خصوصی صنعت ساختمان کشور در اراک از جمله مصوبات سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی بود.