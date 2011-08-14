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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۵

نخستین جشنواره صنایع چوب استان مرکزی در کمیجان برگزار می شود

نخستین جشنواره صنایع چوب استان مرکزی در کمیجان برگزار می شود

کمیجان - خبرگزاری مهر: معاون هنرهای‌سنتی و صنایع‌دستی استان مرکزی از برگزاری نخستین جشنواره صنایع‌چوبی استان در شهرستان کمیجان خبر داد.

قاسم کاظمی‌، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره به عنوان نخستین جشنواره چوب و منبت در نیمه دوم شهریورماه امسال در روستای سمقاور شهرستان کمیجان برگزار می‌شود.

معاون هنرهای‌سنتی و صنایع‌دستی استان مرکزی ادامه داد: این جشنواره با هدف اجرایی کردن طرح یک روستا یک محصول و با محوریت معرفی صنایع چوبی روستای سمقاور برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حاشیه این جشنواره نیز همایش یک‌روزه صنایع‌دستی و 2 نمایشگاه صنایع‌دستی برپا می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه صنایع‌چوبی هنر غالب مردم روستای سمقاور است، اظهار کرد: 70 درصد از اهالی روستای سمقاور کمیجان در تولید صنایع‌چوبی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در 30 کارگاه هنرهای چوبی این روستا نیز به طور متوسط 2 تا سه نفر شاغل هستند، متذکر شد: حدود 60 کارگاه خانگی هنرهای چوبی نیز در این روستا دایر است.

کد مطلب 1382648

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