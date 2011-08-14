نخستین جشنواره صنایع چوب استان مرکزی در کمیجان برگزار می شود

قاسم کاظمی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره به عنوان نخستین جشنواره چوب و منبت در نیمه دوم شهریورماه امسال در روستای سمقاور شهرستان کمیجان برگزار میشود.
معاون هنرهایسنتی و صنایعدستی استان مرکزی ادامه داد: این جشنواره با هدف اجرایی کردن طرح یک روستا یک محصول و با محوریت معرفی صنایع چوبی روستای سمقاور برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حاشیه این جشنواره نیز همایش یکروزه صنایعدستی و 2 نمایشگاه صنایعدستی برپا میشود.
کاظمی با بیان اینکه صنایعچوبی هنر غالب مردم روستای سمقاور است، اظهار کرد: 70 درصد از اهالی روستای سمقاور کمیجان در تولید صنایعچوبی فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه در 30 کارگاه هنرهای چوبی این روستا نیز به طور متوسط 2 تا سه نفر شاغل هستند، متذکر شد: حدود 60 کارگاه خانگی هنرهای چوبی نیز در این روستا دایر است.
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