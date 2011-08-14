تبعیض نژادی معضل بزرگ انگلیس/ خشم طردشدگان و قربانیان نژادپرستی

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا در این گزارش نوشت: مدت زمان زیادی از مراسم ازدواج سلطنتی نمی گذرد و انگلیس قرار است که سال آینده میزبان بازیهای المپیک باشد، اما هفته گذشته این کشور شاهد تظاهرات معترضین و شکسته شدن شیشه مغازه ها و آتش کشیدن اتوبوس ها و خودروها بود.

این تظاهرات نیمه شب دوشنبه گذشته پس از دو روز خشونت کل شهرهای پایتخت را فرا گرفت و بریتانیا بدترین ناآرامی ها را در 30 سال گذشته تجربه کرد. خشونت ها سه شنبه گذشته به شهرهای بیرمنگام، لیورپول و منچستر کشیده شد.

"دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس که سفرش به ایتالیا را نیمه تمام گذاشت و اوایل سه شنبه گذشته به لندن بازگشت، این ناآرامی ها را به دلایل فقر فرهنگی دانست. دهه ها است که اقلیت انگلیس اعلام می کنند افراد معترض از سوی جامعه طرد شده اند و قربانی تبعیض نژادی از سوی پلیس هستند که این مسئله همچنان مشکلی بزرگ و خطرناک برای بریتانیا است.

به نوشته شینهوا، جامعه انگلیس همواره از تبعیض و نژادپرستی رنج برده است و بنابراین جای تعجب ندارد که کشته شدن "مارک دوگان" پدر چهار فرزند در محله تاتنهام لندن به دست پلیس باعث برانگیخته شدن خشم بریتانیایی ها شد.

دولت انگلیس برنامه ای مشخص را برای پایان دادن به تبعیض و نژاد پرستی ندارد و هیچ سازمان دولتی در این مورد رسیدگی نمی کند.

یادآور می شود چهارم اوت مارک دوگان پدر چهار فرزند در تاتنهام کشته شد. پس از این رویداد خانواده وی به همراه دوستان خانوادگی اقدام به برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز کردند، اما شیوه برخورد پلیس با این ماجرا سبب شد تا روند تحولات به شیوه ای خشونت آمیز پیش برود.