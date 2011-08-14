روند بیمه خبرنگاران طولانی است/ لزوم اصلاح در اعطای مجوز نشریات محلی

سید محمد لطیف حسینی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر روند پاسخگویی به استعلام پرونده بیمه خبرنگاران طولانی است و خبرنگار باید مدت زمان زیادی را در انتظار پاسخ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص وضعیت بیمه خود باشد.



وی عنوان کرد: در حالی که با توجه به نظر مساعد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان مدت زمان تشکیل پرونده و ارسال آن به مرکز در مدت زمان کمی صورت می گیرد ولی متاسفانه این روند در تهران تا حدودی با مشکل مواجه است که انتظار می رود مسئولان با جدیت و تلاش بیشتری موانع و دلایل طولانی شدن این روند را مورد پیگیری قرار دهند.



مدیر موقت خانه مطبوعات استان کردستان در ادامه با اشاره به عدم اختصاص اعتبار مناسب به خانه مطبوعات این استان گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید اعتبارات مناسبی را به خانه مطبوعات اختصاص دهد تا بتوان از این اعتبارات در راستای ارائه خدمات مختلف آموزشی و رفاهی به خبرنگاران رسانه های جمعی بهره برداری کرد.



حسینی نسب خواستار بازنگری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اعطای مجوز به نشریات محلی شد و بیان کرد: متاسفانه در استان کردستان برخی از نشریات دارای مجوز راکد و بدون فعالیت هستند و این مساله باید ساماندهی شود تا مجوز به افراد با صلاحیت حرفه ای واگذار شود.



وی با اشاره به اینکه در روند اعطای مجوز نشریات محلی شرایط و عوامل زیادی را معیار قرار داده اند از بی توجهی به بحث توجیه اقتصادی انتشار نشریات انتقاد کرد و گفت: تنها صدور صرف مجوز کافی نیست بلکه باید انتشار نشریه با پشتوانه کافی مالی و فکری انجام شود تا در خلال فعالیت، مشکلات اقتصادی بروز پیدا نکند.



مدیر موقت خانه مطبوعات استان کردستان با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین دلایل راکد بودن برخی از نشریات و هفته نامه های محلی استان است، افزود: برخی از هفته نامه های فعال نیز با مشکل اقتصادی گریبانگیر هستند و این مساله باید در ابتدای صدور مجوز نشریات مدنظر قرار گیرد.



حسینی نسب یادآور شد: خانه مطبوعات استان در راستای ساماندهی اعضای خانه طی چندین نشست با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اعضای هیات مدیره خانه برگزار و تعدادی از اعضا به دلیل نداشتن شرایط مندرج در اساسنامه سلب عضویت شدند.



وی با اشاره به اینکه 150 نفر به عنوان خبرنگار، روزنامه نگار، عکاس خبری، طراح و صفحه آرا و دکه دار در خانه مطبوعات استان دارای پرونده عضویت بودند، گفت: براساس اساسنامه جدید خانه مطبوعات یک سری شرایط برای عضویت اعضا در نظر گرفته شده بود که پس از بررسی پرونده ها، 56 نفر به دلیل نداشتن شرایط لازم حذف شدند.



مدیر موقت خانه مطبوعات استان کردستان این شرایط را دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم، دو سال سابقه کار مطبوعاتی، داشتن سه اثر در مطبوعات، خبرگزاری ها و یا جراید از جمله شرایط عضویت در خانه مطبوعات استان دانست و اظهار داشت: متاسفانه برخی از اعضا فاقد این مدارک بودند و به همین دلیل سلب عضویت شدند.



وی در پایان از همکاری و تعامل شماری از ادارات و سازمان های دولتی در راستای برگزاری مراسم های تجلیل از خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان تقدیر کرد و افزود: خوشبختانه در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفت که جا دارد از مدیریت بانک ملی، محیط زیست، مسکن و شهرسازی، استانداری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندهی انتظامی استان، شرکت آب منطقه ای و دادگستری کردستان تقدیر کرد.

