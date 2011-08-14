بازارچه رمضان در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب در مراسمی با حضور سیروس صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، میربها فرماندار، صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) حیاتی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان و جمعی از گر وههای مختلف مردم، بازارچه خیریه رمضان افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

بازارچه خیریه رمضان در 45 غرفه دایر شده و در آن صنایع دستی، توانمندی و فعالیتهای خود اشتغالی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به مدت شش شب در معرض دید و فروش علاقمندان قرار گرفته است.

در مدت برپایی بازارچه رمضان کمیته امداد امام خمینی برنامه های متنوعی با حضور هنرمندان کشوری و استانی برای بازدید

کنندگان تدارک دیده شده است.

مردم استان می توانند تا بیستم ماه مبارک رمضان ضمن بازدید از این بازارچه در طرحهای خیرخواهانه طرح اکرام، طرح شفا،

مائون، رضوان شرکت کرده و به یاری نیازمندان بشتابند.