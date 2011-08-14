معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اعلام این خبر در گفتگو با مهر اظهار داشت: در بخش آب شش حلقه چاه ویدئو متری شده است و براساس نتایج ویدئو متری، یک حلقه چاه اصلاح و بازسازی شد. با انجام بهسازی منصوبات 10 حلقه چاه 18 درصد به آبدهی آن‌ها افزوده شد.

یوسف مدیر روستا افزود: به منظور ثبت دقیق تولید آب بر روی 43 حلقه چاه کنتور مغناطیسی نصب شد و برای پنج مورد از تاسیسات، عملیات حصارکشی و دیوارکشی انجام شد. در خصوص رسیدگی به حوادث انشعاب 34 درصد و حوادث شبکه 26 درصد بر اساس برنامه مصوب تحقق یافته است. همچنین تعداد هزار و 178 مورد انشعاب غیر مجاز شناسایی شده است که معادل تحقق 59 درصد از برنامه است.