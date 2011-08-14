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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

طی چهار ماه اول امسال؛

30 درصد برنامه‌های حوزه بهره‌برداری آبفای البرز تحقق یافت

30 درصد برنامه‌های حوزه بهره‌برداری آبفای البرز تحقق یافت

کرج - خبرگزاری مهر: طی چهار ماه نخست امسال بیش از 30 درصد برنامه‌های حوزه بهره‌برداری آبفای البرز در خصوص آب شهری،فاضلاب، انرژی و ... براساس برنامه‌های مصوب سال 90 تحقق یافته است.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اعلام این خبر در گفتگو با مهر اظهار داشت: در بخش آب شش حلقه چاه ویدئو متری شده است و براساس نتایج ویدئو متری، یک حلقه چاه اصلاح و بازسازی شد. با انجام بهسازی منصوبات 10 حلقه چاه 18 درصد به آبدهی آن‌ها افزوده شد.
 
یوسف مدیر روستا افزود: به منظور ثبت دقیق تولید آب بر روی 43 حلقه چاه کنتور مغناطیسی نصب شد و برای پنج مورد از تاسیسات، عملیات حصارکشی و دیوارکشی انجام شد. در خصوص رسیدگی به حوادث انشعاب 34 درصد و حوادث شبکه 26 درصد بر اساس برنامه مصوب تحقق یافته است. همچنین تعداد هزار و 178 مورد انشعاب غیر مجاز شناسایی شده است که معادل تحقق 59 درصد از برنامه است.
 
وی افزود: در بخش فاضلاب شهری تعداد دو هزار و 300 رشته انشعاب فاضلاب نصب شده است که معادل تحقق 38 درصد از برنامه است. همچنین 70 کیلومتر از شبکه فاضلاب شست‌و‌شو شده است که معادل 32 درصد برنامه است. با اجرای 974 مورد هم‌سطح سازی دریچه‌های آب و فاضلاب به طور متوسط 31 درصد برنامه محقق شده است.
 
مدیرروستا در ادامه به عملکرد بخش کنترل کیفیت و آزمایشگاه اشاره کرد و گفت: در بخش خرید لوازم مصرفی و قطعات و مواد شیمیایی معادل 100 درصد برنامه محقق شده است.
 
وی گفت: همچنین در بخش انرژی با نصب دو دستگاه V S D (درایو دور متغیر) 20 درصد از برنامه دراین بخش محقق شده است. در بخش خرید انشعاب برق 93 درصد، تعمیر و تعویض ترانس 40 درصد، استانداردسازی تابلو‌های برق 40 درصد و ممیزی و طراحی مجدد به منظور بهبود عملکرد اشتراک برق در ایستگاه‌های پمپاژ با 50 درصد تحقق، می‌توان در تمام بخش‌ها این نتیجه را گرفت که بیش از 30 درصد برنامه‌های معاونت بهره برداری در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با بودجه ، تحقق یافته است. 
کد مطلب 1382658

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