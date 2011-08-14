134 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضلاب در استان البرز انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سرتیپزادی معاون مهندسی و توسعه شرکت با اشاره به عملکرد چهار ماهه نخست سال 90 این شرکت اظهار داشت: طی چهار ماه اول سال 90، اجرای لولهگذاری دربخشهای انتقال و توزیع آب و شبکه های جمعآوری فاضلاب 134کیلومتر بوده است.
وی افزود: طول کل اصلاح شبکه اجرا شده بالغ بر 29 کیلومتر معادل تحقق 34 درصد برنامه پیشبینی شده سال 90 ، طول کل توسعه شبکه 25 کیلومتر معادل 41 درصد برنامه و خطوط انتقال 51 کیلومتر معادل 106 درصد بودجه پیشرفت داشته و دربخش لولهگذاری فاضلاب 5/29 کیلومتر معادل 15 درصد تحقق برنامه سال 90 است.
این مسئول میزان احداث مخازن ذخیره آب را نیز 17 هزار متر مکعب معادل 58 درصد پیشرفت نسبت به برنامه خواند.
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