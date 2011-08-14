134 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضلاب در استان البرز انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سرتیپ‌زادی معاون مهندسی و توسعه شرکت با اشاره به عملکرد چهار ماهه نخست سال 90 این شرکت اظهار داشت: طی چهار ماه اول سال 90، اجرای لوله‌گذاری دربخش‌های انتقال و توزیع آب و شبکه های جمع‌آوری فاضلاب 134کیلومتر بوده است.