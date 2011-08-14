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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

طی چهار ماه اول سال/

134 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضلاب در استان البرز انجام شد

134 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضلاب در استان البرز انجام شد

کرج - خبرگزاری مهر: طی چهار ماه نخست امسال 134 کیلومتر لوله گذاری آب و شبکه‌های جمع آوری فاضلاب درشهر‌های زیر پوشش شرکت آبفای استان البرز اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سرتیپ‌زادی معاون مهندسی و توسعه شرکت با اشاره به عملکرد چهار ماهه نخست سال 90 این شرکت اظهار داشت: طی چهار ماه اول سال 90، اجرای لوله‌گذاری دربخش‌های انتقال و توزیع آب و شبکه های جمع‌آوری فاضلاب 134کیلومتر بوده است.
 
وی افزود: طول کل اصلاح شبکه اجرا شده بالغ بر 29 کیلومتر معادل تحقق 34 درصد برنامه پیش‌بینی شده سال 90 ، طول کل توسعه شبکه 25 کیلومتر معادل 41 درصد برنامه و خطوط انتقال 51 کیلومتر معادل 106 درصد بودجه پیشرفت داشته و دربخش لوله‌گذاری فاضلاب 5/29 کیلومتر معادل 15 درصد تحقق برنامه سال 90 است.
 
این مسئول میزان احداث مخازن ذخیره آب را نیز 17 هزار متر مکعب معادل 58 درصد پیشرفت نسبت به برنامه خواند.
کد مطلب 1382659

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