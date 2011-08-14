غنای فرهنگی هر منطقه ای به توسعه فعالیتهای حوزه نشر بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شنبه شب در جریان دیدار با انجمن صنفی ناشران استان کردستان با بیان مطلب فوق بیان کرد: استانی که در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان یک استان فرهنگی معرفی می شود، باید بیش از هر استان دیگری در تولید و انتشار علم کوشا و پیشرو باشد.

وی حرکت به سوی ارتقای فرهنگ در یک جامعه بدون توجه به حوزه نشر را غیرممکن دانست و اظهار داشت: کاری که عزیزان ناشر در این زمینه انجام می دهند یک حرکت الهی است و این مهم همه ما را موظف به کمک به این حوزه از فرهنگ می کند تا هر روز شاهد ارتقا و توسعه آن باشیم.

استاندار کردستان با بیان اینکه عدم توجه به کتاب به عنوان ستون و نگهدارنده فرهنگ یک جامعه می تواند در نهایت حیات اجتماعی یک ملت را به خطر بیاندازد، یادآور شد: از یک سو ناشران باید تلاش و تمرکز خود را معطوف به کیفی کردن فعالیت های این حوزه کنند و از سوی دیگر وظیفه همه فرهیختگان و به خصوص مسئولین اجرایی این است که اهتمام در اشاعه و بسط بیش از پیش صنعت چاپ و نشر کتاب را در اولویت کاری خود قرار دهند.

شهبازی در ادامه گفت: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب همواره در بیانات خود وحدت و همدلی اهل سنت و تشیع را مورد تاکید قرار داده اند مصمم هستیم دغدغه های قانونی ناشران استان در خصوص انتشار کتب مرتبط با عقاید برادران اهل سنت را پیگیری و مسائل پیش رو را رفع کنیم.

در این دیدار اعضای انجمن صنفی ناشران استان نیز ضمن تقدیر از رویکرد فرهنگی استاندار کردستان، طولانی بودن زمان برای صدور مجوز کتاب، وجود برخی رویکردهای ناسالم در مدیران محیطی و در مواردی نبود برنامه ریزی مناسب جهت شرکت ناشران در نمایشگاه های استانی را از جمله مشکلات حوزه نشر استان ذکر کردند و خواستار ادغام اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان شدند.

گفتنی است پس از طرح مشکلات حوزه نشر استان از سوی اعضای این انجمن، استاندار کردستان ضمن رایزنی با برخی مدیران فرهنگی استان قول مساعد داد از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر حل مشکلات و درخواستهای ناشران باشد.