تعطیلی 50 فروشگاه مرغ زنده در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم توکلی شامگاه شنبه در شورای سلامت استان خوزستان گفت: با وجود اینکه هر از چندگاهی برخوردی با عرضه کنندگان مرغ زنده در استان صورت می گرفت ولی به علت اینکه هماهنگیهای لازم بین ادارات مختلف وجود نداشت عرضه کنندگان بعد از مدتی فروش مرغ زنده را آغاز می کردند.

وی افزود: به همین دلیل در مرحله جدید برخورد با عرضه کنندگان مرغ زنده کارگروهی با مشارکت دستگاه های مسئول در جمع آوری و برخورد با عرضه کنندگان مرغ زنده تشکیل شد تا کارهای صورت گرفت هماهنگ شده و مستمر باشد.



توکلی عنوان کرد: همچنین برای اینکه تمامی شهرستانها در این طرح موفق عمل کنند در مقاطع زمانی مختلف شهردار و فرماندار شهرهایی که هنوز به استانداردهای مورد نظر ما دست نیافته بودند به اداره کل دامپزشکی استان خوزستان دعوت و راهکارهای لازم به آنها درخصوص نحوه برخورد با عرضه کنندگان مرغ زنده ارائه می شود که تاکنون شهرهای مختلف دعوت شده ازجمله باغملک در این خصوص موفقیت هایی را کسب کرده اند.



عضو کارگروه سلامت خوزستان تصریح کرد: همچنین با تشدید نظارتها و ارائه یک سری راهکارها مرغداران را موظف کردیم که مرغهای تولیدی خود را در اختیار کشتارگاه ها قرار دهند و در این خصوص با مرغداریهای متخلف برخورد و برخی سهمیه آنها قطع می شود تا همگی خود را موظف به تحویل مرغهای تولیدی به کشتارگاه ها شوند.



توکلی اظهار داشت: در مدتی که طرح برخورد با عرضه کننده مرغ زنده آغاز شده در شهرستان اهواز 40 مغازه پلمپ شده و 10 مغازه به صورت داوطلب اقدام به جمع آوری فروشگاه خود کرده اند که در نهایت 50 مغازه در اهواز تعطیل شدند. همچنین در شهرستان شادگان که تعداد فراوانی فروشگاه عرضه مرغ زنده وجود دارد با فرماندار و شهردار آنها جلسه داشته ایم و آنها اعلام کردند با پرداخت وام به فروشندگان می توان نسبت به تغییر کاربری این فروشگاه امیدوار بود.



سرپرست دامپزشکی استان خوزستان تصریح کرد: تعداد 30 فروشگاه که در طرح برخورد با فروشندگان عرضه مرغ زنده پلمپ شده اند نیز به صورت خودسرانه اقدام به فک پلمپ کرده اند که باید مجددا با آنها برخورد شود.