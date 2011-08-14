حیات بوشهر با بندر گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی میگلی نژاد صبح یکشنبه در بازدید از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهارداشت: من از ابتدا اصرار داشتم که توسعه بندر در شبه جزیره انجام شود تا بندر همچنان به شهر متصل باشد و در حال حاضر اتصال شهر و بندر باعث رونق اقتصادی شهر شده است.
وی کسب و کار و معیشت را نیاز اولیه مردم خواند و تصریح کرد: شهری که سنگ فرشهای طلا و دیوارهایی از آینه داشته باشد اما مردم در آن درآمدی نداشته باشند باعث مهاجرت مردم خواهد شد بنابراین پیش از هر چیز اقتصاد یک شهر مهم است و این دیدگاه باید نهادینه شود.
میگلی نژاد با اشاره به پیشینه بندر بوشهر گفت: نقش بنادر و دریانوردی مربوط به یک دهه و دو دهه نیست و این ارگان به صورت تاریخی با معیشت مردم سر و کار داشته است.
نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم در مجلس بیان کرد: اگر بنادر و دریانوردی در بوشهر وجود نداشته باشد به طور قطع مردم نیز در شهر نخواهند ماند و از این رو انتظار از سازمان بنادر این است که با وجود فعالیتهای مثبت صورت گرفته نگاه جامعتری به بندر بوشهر داشته باشد.
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