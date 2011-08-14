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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

میگلی نژاد:

حیات بوشهر با بندر گره خورده است

حیات بوشهر با بندر گره خورده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم در مجلس گفت: حیات شهر بوشهر با بندر گره خورده و اگر بندر وجود نداشته باشد، بوشهر یک شهر متروکه تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی میگلی نژاد صبح یکشنبه در بازدید از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهارداشت: من از ابتدا اصرار داشتم که توسعه بندر در شبه جزیره انجام شود تا بندر همچنان به شهر متصل باشد و در حال حاضر اتصال شهر و بندر باعث رونق اقتصادی شهر شده است.

وی کسب و کار و معیشت را نیاز اولیه مردم خواند و تصریح کرد: شهری که سنگ فرشهای طلا و دیوارهایی از آینه داشته باشد اما مردم در آن درآمدی نداشته باشند باعث مهاجرت مردم خواهد شد بنابراین پیش از هر چیز اقتصاد یک شهر مهم است و این دیدگاه باید نهادینه شود.

میگلی نژاد با اشاره به پیشینه بندر بوشهر گفت:‌ نقش بنادر و دریانوردی مربوط به یک دهه و دو دهه نیست و این ارگان به صورت تاریخی با معیشت مردم سر و کار داشته است.

نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم در مجلس بیان کرد: اگر بنادر و دریانوردی در بوشهر وجود نداشته باشد به طور قطع مردم نیز در شهر نخواهند ماند و از این رو انتظار از سازمان بنادر این است که با وجود فعالیتهای مثبت صورت گرفته نگاه جامعتری به بندر بوشهر داشته باشد.

کد مطلب 1382664

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