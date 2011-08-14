حیات بوشهر با بندر گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی میگلی نژاد صبح یکشنبه در بازدید از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهارداشت: من از ابتدا اصرار داشتم که توسعه بندر در شبه جزیره انجام شود تا بندر همچنان به شهر متصل باشد و در حال حاضر اتصال شهر و بندر باعث رونق اقتصادی شهر شده است .

وی کسب و کار و معیشت را نیاز اولیه مردم خواند و تصریح کرد: شهری که سنگ فرشهای طلا و دیوارهایی از آینه داشته باشد اما مردم در آن درآمدی نداشته باشند باعث مهاجرت مردم خواهد شد بنابراین پیش از هر چیز اقتصاد یک شهر مهم است و این دیدگاه باید نهادینه شود .

میگلی نژاد با اشاره به پیشینه بندر بوشهر گفت:‌ نقش بنادر و دریانوردی مربوط به یک دهه و دو دهه نیست و این ارگان به صورت تاریخی با معیشت مردم سر و کار داشته است .