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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

جهانبخش خبر داد:

یک میلیارد تومان اعتبار فرهنگی در اختیار سازمان تبلیغات قرار می گیرد

یک میلیارد تومان اعتبار فرهنگی در اختیار سازمان تبلیغات قرار می گیرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار فرهنگی به سازمان تبلیغات اسلامی جهت انجام فعالیتهای فرهنگی در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جهانبخش شنبه شب در نشست با مسئولان سازمان تبلیغات استان بوشهر اظهارداشت: در راستای تقویت طرح های فرهنگی، حمایت از برنامه های فرهنگی استان باید در اجرای برنامه های سال جاری که برنامه های دانش بنیان هستند نگاه ویژه داشت.

وی افزود: با توجه به جایگاه ویژه مهندسی فرهنگی در عرصه فرهنگ و معارف اسلامی در حوزه دین و برنامه های دانش بنیان جهت محتوا بخشی به جامعه و گروه هدف نیازمند حرکت پویا با تکنولوژی نوین و روزآمد توسط سازمان تبلیغات اسلامی هستیم.

استاندار بوشهر از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار فرهنگی در قالب فصل پنجم به اداره کل تبلیغات اسلامی استان با توجه به درخواست و نیاز این اداره قول مساعد داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در این نشست خواستار اعتبارات فرهنگی این نهاد شد و گفت: جهت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن که اعتبارات هنگفتی را در این خصوص اختصاص می دهد باید با اختصاص اعتبارات و برنامه های یکپارچه و هدفمند به فکر مقابله با تهاجمات فرهنگی آنها بود.

حجت الاسلام موسوی نیا با اشاره به نکاتی پیرامون تبلیغ کارکردهای سازمان و با توجه به جنگ نرم دشمن و حساسیتهای مقام عظمای ولایت مبنی بر هوشیاری و مقابله با دشمنان در حوزه فرهنگی، گفت: لازم است سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان جهادگران قرارگاه فرهنگی استان در این عرصه دارای اطلاعات کافی و وافی از حوزه کاری خود باشد.

کد مطلب 1382665

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