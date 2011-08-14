یک میلیارد تومان اعتبار فرهنگی در اختیار سازمان تبلیغات قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جهانبخش شنبه شب در نشست با مسئولان سازمان تبلیغات استان بوشهر اظهارداشت: در راستای تقویت طرح های فرهنگی، حمایت از برنامه های فرهنگی استان باید در اجرای برنامه های سال جاری که برنامه های دانش بنیان هستند نگاه ویژه داشت .

وی افزود: با توجه به جایگاه ویژه مهندسی فرهنگی در عرصه فرهنگ و معارف اسلامی در حوزه دین و برنامه های دانش بنیان جهت محتوا بخشی به جامعه و گروه هدف نیازمند حرکت پویا با تکنولوژی نوین و روزآمد توسط سازمان تبلیغات اسلامی هستیم.

استاندار بوشهر از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار فرهنگی در قالب فصل پنجم به اداره کل تبلیغات اسلامی استان با توجه به درخواست و نیاز این اداره قول مساعد داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در این نشست خواستار اعتبارات فرهنگی این نهاد شد و گفت: جهت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن که اعتبارات هنگفتی را در این خصوص اختصاص می دهد باید با اختصاص اعتبارات و برنامه های یکپارچه و هدفمند به فکر مقابله با تهاجمات فرهنگی آنها بود.

حجت الاسلام موسوی نیا با اشاره به نکاتی پیرامون تبلیغ کارکردهای سازمان و با توجه به جنگ نرم دشمن و حساسیتهای مقام عظمای ولایت مبنی بر هوشیاری و مقابله با دشمنان در حوزه فرهنگی، گفت: لازم است سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان جهادگران قرارگاه فرهنگی استان در این عرصه دارای اطلاعات کافی و وافی از حوزه کاری خود باشد.