44 پروژه در جاجرم به بهره برداری می رسد

محمود رضا ایمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : همچنین در هفته دولت گازرسانی به 30 روستای جلگه سنخواست و شوقان آغاز می شود.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح 80 درصد از روستاهای جلگه سنخواست و شوقان از نعمت گاز برخوردار می شوند.

ایمان پور تعداد کل پروژه های سال جاری شهرستان جاجرم را 244 پروژه عنوان کرد و گفت: اعتباری بالغ بر 31 میلیارد و 275 میلیون تومان از تملک و دارایی استان و ملی به این پروژه ها اختصاص می یابد.

وی مهمترین پروژه های در دست اجرای شهرستان جاجرم را پیگیری تجهیزات پزشکی بخش سی سی یو بیمارستان جواد الائمه(ع) ، ساخت دو باب مسجد در سایت مسکن مهر، پروژه بهره برداری از منابع آب و خاک رودخانه دربند ، و بهره برداری از فرودگاه جاجرم به عنوان پدافند غیر عامل عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از فرودگاه جاجرم به زودی سفر به عتبات عالیات از این فرودگاه انجام می شود.