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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۱

دودانگه به مهر خبر داد:

آغاز پرداخت تسهیلات صندوق توسعه‌ملی از شهریور

آغاز پرداخت تسهیلات صندوق توسعه‌ملی از شهریور

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تشریح جزئیات شیوه اخذ اعتبار طرح‌های معرفی شده برای استفاده از تسهیلات از صندوق توسعه ملی، گفت: پرداخت تسهیلات این صندوق از شهریورماه امسال آغاز می‌شود.

محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: با تعیین هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس این صندوق، اکنون طرح‌ها و درخواست‌هایی که از سوی دستگاههای اجرایی برای استفاده بخش‌خصوصی از اعتبارات صندوق توسعه ملی به این صندوق ارایه شده است، باید در بانک‌های عامل بررسی شده و توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی و اهمیت آن از سوی بانکها به صندوق اعلام شود.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: بعد از تائید بانکهای عامل، صندوق در راستای ارایه تسهیلات به طرح‌ها در چارچوب ضوابط اقدام خواهد کرد، البته صندوق تسهیلاتی پرداخت نمی‌کند و کار پرداخت‌ها از سوی بانکهای عامل انجام می‌گیرد.

وی تصریح کرد: تاکنون طرح‌های زیادی به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند که هم اکنون از سوی بانکهای عامل در حال بررسی است و باید قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل منعقد شده و فرآیند اجرایی کار آغاز شود.

به گفته دودانگه، آغاز پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح‌های توجیه‌پذیر، شهریورماه خواهد بود.

کد مطلب 1382670

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