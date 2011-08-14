محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: با تعیین هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس این صندوق، اکنون طرح‌ها و درخواست‌هایی که از سوی دستگاههای اجرایی برای استفاده بخش‌خصوصی از اعتبارات صندوق توسعه ملی به این صندوق ارایه شده است، باید در بانک‌های عامل بررسی شده و توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی و اهمیت آن از سوی بانکها به صندوق اعلام شود.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: بعد از تائید بانکهای عامل، صندوق در راستای ارایه تسهیلات به طرح‌ها در چارچوب ضوابط اقدام خواهد کرد، البته صندوق تسهیلاتی پرداخت نمی‌کند و کار پرداخت‌ها از سوی بانکهای عامل انجام می‌گیرد.

وی تصریح کرد: تاکنون طرح‌های زیادی به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند که هم اکنون از سوی بانکهای عامل در حال بررسی است و باید قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل منعقد شده و فرآیند اجرایی کار آغاز شود.

به گفته دودانگه، آغاز پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح‌های توجیه‌پذیر، شهریورماه خواهد بود.