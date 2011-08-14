شاخص دستگاه های خراسان شمالی برای گرفتن اعتبارات ملی یکسان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت شامگاه شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان شمالی، اظهار داشت: دستگاه های استان باید هرچه سریعتر مطالعات پروژه های مورد نظر خود را آغاز کنند و این پروژه ها را به کمیسیون ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه ببرند.

وی تصریح کرد: شاخص دستگاه ها باید بر اساس واقعیت ها و محرومیت های استان باشد تا با تخصیص اعتبارات شاخص ها به سطح مناسبی برسد.

شفقت به سرعت بخشی مطالعات دستگاه های استان نیزتاکید کرد و گفت: دستگاه ها تا 10 روز دیگر فرصت دارند پروژه هایی که از مصوبات گذشته دستگاه ها بوده است و قرار است امسال جرایی شود را اطلاع دهند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی همچنین از اجرای طرح نظارت و ارزیابی بر فعالیت های عمرانی استان نیز خبر داد و اظهار داشت: با اجرایی این طرح توانمندسازی پیمانکاران استان مورد توجه قرار می گیرد وبر استاندارد سازی کارگران و مصالح ساختمانی نظارت می شود.