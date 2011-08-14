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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۰۶

آمار پرونده های دادگستری خراسان جنوبی به مرز هشدار رسید

آمار پرونده های دادگستری خراسان جنوبی به مرز هشدار رسید

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: آمار ورود پرونده ها به دادگستری هر سال افزایش می یابد تا جایی که اکنون به مرز هشدار رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مظهری در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهارداشت: قاچاق مواد مخدر، اعتیاد و استعمال مواد، توهین و افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت به ترتیب پنج جرم اول استان است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: این ناهنجاری های اجتماعی و بزهکاری ها معلول شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه است که باید از سوی نهادهای مسئول برای مقابله با این ناهنجاری ها با جدیت بیشتری تلاش شود.

مظهری درباره نوع و عامل سرقت ها افزود: بیشتر سرقت ها در این استان جزئی و به لحاظ مادی بسیار کم ارزش است، ولی به منظور تامین امنیت استان احکام و مجازات های سنگینی برای سارقان صادر می شود.

وی عوامل اصلی این نوع سرقت ها را اعتیاد، بیکاری و فقر دانست و ادامه داد: اجرای قاطع و سریع احکام قضایی یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرم است.

کد مطلب 1382674

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