آمار پرونده های دادگستری خراسان جنوبی به مرز هشدار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مظهری در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهارداشت: قاچاق مواد مخدر، اعتیاد و استعمال مواد، توهین و افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت به ترتیب پنج جرم اول استان است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: این ناهنجاری های اجتماعی و بزهکاری ها معلول شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه است که باید از سوی نهادهای مسئول برای مقابله با این ناهنجاری ها با جدیت بیشتری تلاش شود.

مظهری درباره نوع و عامل سرقت ها افزود: بیشتر سرقت ها در این استان جزئی و به لحاظ مادی بسیار کم ارزش است، ولی به منظور تامین امنیت استان احکام و مجازات های سنگینی برای سارقان صادر می شود.

وی عوامل اصلی این نوع سرقت ها را اعتیاد، بیکاری و فقر دانست و ادامه داد: اجرای قاطع و سریع احکام قضایی یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرم است.