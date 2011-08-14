به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند که فصل جدید رقابت‌ها را با پیروزی 3 بر یک مقابل هامبورگ آغاز کرده بود، شب گذشته با تک گل سجاد صالحوویچ از هوفنهایم در زمین این تیم شکست خورد.

بر پایه این گزارش، بایرن مونیخ در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته از چارچوب هفته دوم بوندس‌لیگا با تک گل لوییس گوستاوو در وقت‌های تلف شده موفق شد ولفسبورگ را از پیش رو بردارد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* هامبورگ 2 - هرتابرلین 2

* نورنبرگ یک - هانوفر 2

* شالکه 5 - کلن یک

* فرایبورگ یک - ماینتس 2

* مونشن گلادباخ یک - اشتوتگارت یک

هفته دوم رقابت‌های بوندس‌لیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* کایزرسلاترن - آگسبورگ

* بایرلورکوزن - وردربرمن