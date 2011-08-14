  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۵

هفته دوم بوندس‌لیگا/

قهرمان شکست خورد/ پیروزی بایرن مونیخ در وقت‌های تلف شده

قهرمان شکست خورد/ پیروزی بایرن مونیخ در وقت‌های تلف شده

تیم فوتبال بروسیا دورتموند، قهرمان فصل گذشته رقابت‌های بوندس‌لیگا در زمین هوفنهایم تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند که فصل جدید رقابت‌ها را با پیروزی 3 بر یک مقابل هامبورگ آغاز کرده بود، شب گذشته با تک گل سجاد صالحوویچ از هوفنهایم در زمین این تیم شکست خورد.

بر پایه این گزارش، بایرن مونیخ در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته از چارچوب هفته دوم بوندس‌لیگا با تک گل لوییس گوستاوو در وقت‌های تلف شده موفق شد ولفسبورگ را از پیش رو بردارد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* هامبورگ 2 - هرتابرلین 2
* نورنبرگ یک - هانوفر 2
* شالکه 5 - کلن یک
* فرایبورگ یک - ماینتس 2
* مونشن گلادباخ یک - اشتوتگارت یک

هفته دوم رقابت‌های بوندس‌لیگا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* کایزرسلاترن - آگسبورگ
* بایرلورکوزن - وردربرمن

کد مطلب 1382676

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها