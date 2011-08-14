حیات انسان در گرو ارتباط با خداست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی همزمان با یازدهمین روز از ماه رمضان در یازدمین جلسه از سلسله جلسات یاقوت آسمانی که در سالن موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع) برگزار شد با اشاره به این موضوع افزود: بهترین زمان برای ارتباط با خدا و بازگشت به سوی او ماه رمضان است.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم بهترین ماه برای دعا کردن به درگاهش را ماه رمضان معرفی می کند که شبهای قدر در این ماه از جایگاه به خصوصی برخوردار است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان در ادامه اولین قدم در زمینه ارتباط خداوند را رسیدن به معرفت درک جایگاه دعا در زندگی دنیوی و اخروی عنوان کرد.

وی ضمن تقسیم بندی دعا به دو نوع خواهشی و متعالی افزود: در دعاهای خواهشی انسان حاجات دنیوی و اخروی خود را مطرح می کند اما دعاهای متعالی حمد و ستایش و تجلیل خداوند است.

حجت الاسلام ارزانی دعای معصومین را از نوع دعاهای متعالی معرفی کرد و گفت: خواستن خدا به معنای قرب الهی است و این یعنی سعی کنیم خود را به صفات خداوند نزدیک کنیم.

این مبلغ بین المللی افزود: بهترین صفت برای خداوند ارحم الرحمین است که بیان آن بهترین دعای متعالی برای انسان است.

وی همچنین اظهار داشت: حیات انسان در گرو ارتباط با خداوند است و هر زمان که ما فعالیتی را برای خدا انجام دهیم به معنای حرکت ما به سوی اوست.

حجت الاسلام ارزانی گفت: ماه رمضان بهترین زمان برای توبه است که بازگشت حقیقی به سوی خداوند است که در این ماه افراد باید حرکت در مسیر خدا و رسولش را از درگاه ایزد منان مسئلت کنند.