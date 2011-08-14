کاهش 25 درصدی ساخت و ساز در یزد/ درآمد مهندسان دو میلیون تومان در سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جواهری در نشستی خبری اظهار داشت: بر اساس تقاضای مهندسان ناظر، صدور پروانه پایان کار و ....، به نظر می‌ رسد ساخت و ساز ساختمان در استان یزد از کاهش و افت 25 درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: ساخت و ساز ساختمانهای اداری معمولا با سرعت انجام می شود اما ساخت و سازهای شخصی بین سه تا 15 سال متفاوت است.

مسکن مهر اصلی ترین عامل کاهش ساخت و ساز در یزد است

جواهریان، عمده‌ ترین علت کاهش ساخت و ساز در این استان را پروژه های مسکن مهر دانست.

جواهری با اشاره به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان برای ساختمانهای استان یزد از اواخر سال 86 اظهار داشت: در سال 23 هزار و 89 جلد و در مجموع تاکنون برای 30 هزار مترمربع بنا در استان یزد شناسنامه فنی و ملکی صادر شده است.

وی یادآور شد: به طور متوسط از ابتدای اجرای طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان تاکنون سالانه هزار و 300 شناسنامه فنی و ملکی صادر شده است.

تعرفه نظام مهندسی استان یزد 25 درصد زیر قیمتهای واقعی است

جواهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعرفه های نظام مهندسی در استان یزد اظهار داشت: تعرفه ها حداقل در مقایسه با استانهای همجوار نظیر کرمان، اصفهان، خراسان و ... بسیار پایین تر و 25 درصد زیر تعرفه است.

وی با اشاره به یارانه هایی که به ساختمانهای غیرآجری پرداخت می شود، افزود: تعرفه های نظام مهندسی از متری منهای هزار و 100 تومان آغاز می شود و به متری دو هزار و 400 تومان در ساختمانهای بالای 16 طبقه می رسد.

جواهری در بخش دیگری از این نشست یکی از مهمترین حرکتهای نظام مهندسی استان یزد در سال جاری را حمایت از اقشار آسیب ‌پذیر در ساختمانهای زیر 200 مترمربع اعلام کرد و بیان داشت: در این راستا افرادی که ساختمانهای زیر 200 مترمربع بسازند از سوی نظام مهندسی از تخفیف 50 درصدی برخوردار خواهند بود.

تلاش نظام مهندسی، حذف ساختمانهای آجری است/ 40 درصد ساختمانهای یزد آجری است

جواهری هدف از اجرای این طرح را حرکت در راستای اصلاح الگوهای ساخت اعلام کرد و با اشاره به سایر اقدامات حمایتی سازمان نظام مهندسی بیان داشت: ساختمان‌های دو طبقه ‌ای که به جای اسکلت آجری از اسکلتهای فلزی و سیستم‌ های قابل قبول فنی استفاده کنند، از نظام مهندسی یارانه دریافت خواهند کرد.

جواهری یادآور شد: در حال حاضر 40 درصد ساخت و سازهای استان یزد، ساختمانهای آجری است.

ساختمانهای غیر آجری به ازای هر متر مربع 30 هزار تومان یارانه می گیرند

وی با اشاره به سیستم‌ های تشویقی برای جلوگیری از احداث ساختمان ‌های آجری در یزد بیان داشت: اگر فردی بخواهد ساختمانی سه طبقه بسازد، اگر به جای آجر از سیستم جدید سبک‌سازی یا اسکلت فلزی و ... استفاده کند، به ازای هر مترمربع 30 هزار تومان یارانه به او پرداخت می‌ شود.

جواهری با تاکید بر ساختمان ‌سازی صنعتی اظهار داشت: در حال حاضر ساختمان‌سازی صنعتی به مفهوم واقعی انجام نمی‌شود و شاید اکنون در کمتر از 10 درصد ساخت و سازها، شیوه‌های صنعتی به طور کامل رعایت می‌ شود.

وی افزود: ساختمان‌ سازی صنعتی به معنای واقعی، نوعی از ساختمان‌سازی است که همه قطعات در کارخانه اجرا و تنها در محل ساختمان نصب شود و کمترین دخالت عوامل انسانی در ساخت آن صورت گیرد.

3700 مهندس زیر پوشش نظام مهندسی یزد هستند

جواهری در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مهندسان زیرپوشش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اظهار داشت: هم‌ اکنون سه هزار و 700 عضو در هفت رشته و گرایش در این سازمان عضویت دارند.

وی با بیان اینکه هزار و 800 نفر از این تعداد پروانه اشتغال دارند، افزود: مراحل دریافت پروانه اشتغال برای مهندسان ساختمان بسیار دشوار است به نحوی که مهندسان پس از فارغ التحصیلی باید به عضویت سازمان درآیند و حداقل سه سال کار کنند و پس از قبولی آزمونی دشوار، پروانه اشتغال دریافت کنند.

تنها 10 درصد توان مهندسان ساختمان یزد مورد استفاده قرار می گیرد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد بیان داشت: با برخورداری از این همه توان مهندسی در استان، این سازمان سالانه تنها 10 میلیون مترمربع فعالیت اجرایی انجام می‌دهد که این رقم تنها 10 درصد توان این نیروهاست.

وی با بیان اینکه سال گذشته 700 هزار مترمربع کار اجرایی ساختمان در استان یزد انجام شده است، افزود: توزیع درآمدها میان مهندسان ساختمان به شدت افت کرده است.

درآمد مهندسان ساختمان یزد سالانه دو میلیون تومان است

جواهری با بیان اینکه بر خلاف تصور جامعه، مهندسان از اقشار مظلوم و کم درآمد جامعه هستند، افزود: مهندسی که پنج سال درس خواندن، سه سال کار در نظام مهندسی و دشواری‌های آزمون نظام مهندسی پروانه اشتغال دریافت کرده است، در سال به طور میانگین تنها دو میلیون تومان درآمد دارد.

وی تاکید کرد: 50 درصد مهندسانی که پروانه اشتغال دارند، کار در نظام مهندسی شغل اول آنهاست.