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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۱

نحوه برگزاری مراسم احیای شب‌های قدر در حرم رضوی اعلام شد

نحوه برگزاری مراسم احیای شب‌های قدر در حرم رضوی اعلام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات و مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی نحوه برگزاری مراسم احیای شب‌های قدر در حرم رضوی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمود روحانی‌نژاد با اشاره به حضور حجت‌الاسلام ناطق نوری در این مراسم اظهار کرد: مراسم احیا با حضور زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در شب‌های 19، 21 و23 رمضان از ساعت 20:30 در صحن جامع رضوی آغاز شده و تا ساعت 1:30 بامداد ادامه دارد.

وی با تشریح برنامه‌های شب‌های قدر تصریح کرد: این مراسم با تلاوت قرآن و دعای افتتاح آغاز می‌شود و قرائت دعای جوشن‌کبیر، بیان اعمال شب قدر، مرثیه سرایی، سخنرانی، مراسم احیا و مرثیه سرایی امام رضا(ع) بخش‌های دیگر مراسم است.

روحانی‌نژاد سخنرانی آیت‌الله علم الهدی در شب 19، سخنرانی حجج‌الاسلام رفیعی و ناطق نوری در شب‌های 21 و 23 رمضان را از دیگر برنامه‌های این مراسم شب‌های قدر حرم مطهر رضوی عنوان کرد.

رئیس اداره تبلیغات و مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی یادآور شد: پایان بخش برنامه‌ها در شب 19 قرائت دعای کمیل خواهد بود.

کد مطلب 1382680

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