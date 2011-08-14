به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمود روحانینژاد با اشاره به حضور حجتالاسلام ناطق نوری در این مراسم اظهار کرد: مراسم احیا با حضور زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در شبهای 19، 21 و23 رمضان از ساعت 20:30 در صحن جامع رضوی آغاز شده و تا ساعت 1:30 بامداد ادامه دارد.
وی با تشریح برنامههای شبهای قدر تصریح کرد: این مراسم با تلاوت قرآن و دعای افتتاح آغاز میشود و قرائت دعای جوشنکبیر، بیان اعمال شب قدر، مرثیه سرایی، سخنرانی، مراسم احیا و مرثیه سرایی امام رضا(ع) بخشهای دیگر مراسم است.
روحانینژاد سخنرانی آیتالله علم الهدی در شب 19، سخنرانی حججالاسلام رفیعی و ناطق نوری در شبهای 21 و 23 رمضان را از دیگر برنامههای این مراسم شبهای قدر حرم مطهر رضوی عنوان کرد.
رئیس اداره تبلیغات و مناسبتهای ویژه آستان قدس رضوی یادآور شد: پایان بخش برنامهها در شب 19 قرائت دعای کمیل خواهد بود.
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