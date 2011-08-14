محمد مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این تسهیلات برای اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تاسیسات در نظر گرفته شده است.

وی از عدم اختصاص تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون بودجه امسال به شرکت گاز استان کردستان انتقاد کرد و گفت: برغم گذشت پنج ماه از سال تاکنون یک ریال تسهیلات به شرکت گاز کردستان اختصاص نیافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به اینکه سال گذشته نیز این قانون به تصویب رسیده بود و امسال برای دومین بار تکرار شده است، بیان کرد: مکاتبات خود را با استانداری کردستان و بانکهای عامل در جهت اخذ تسهیلات انجام داده ایم و منتظر اقدام بانک ها در این ارتباط هستیم.

شرکت گاز کردستان نیازمند تسهیلات 50 میلیارد تومانی

مهدوی اظهار داشت: اگر از 100 میلیارد تومان تسهیلاتی که طبق مصوبه مجلس برای گازهای استانی تصویب شده، حداقل 50 میلیارد تومان در اختیار شرکت گاز استان کردستان قرار گیرد بسیاری از مشکلات حل می شود و ما می توانیم بخش زیادی از پروژه های نیمه تمام را به بهره برداری برسانیم.

وی با اشاره به کاهش اعتبارات شرکت گاز استان کردستان در سال جاری نسبت به سال گذشته، عنوان کرد: براساس قانون کاهش اعتبارات را باید از طریق دریافت تسهیلات بانکی جبران کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به اینکه این شرکت جهت اجرای تعهدات ملی و استانی خود نیاز به اخذ تسهیلات از طریق بانک های عامل دارد، از مسئولان استان کردستان خواست زمینه پرداخت تسهیلات به شرکت گاز استان را فراهم کنند.

به گفته وی طبق قانون بودجه امسال، بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی با تایید استانداری هر استان هستند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.

اجرای عملیات گازرسانی به 235 روستای کردستان

مهدوی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت گاز استان کردستان در حال حاضر پروژه های مربوط به مصوبات دولت و رهبر معظم انقلاب را در برنامه کاری خود دارد، افزود: اکنون عملیات گازرسانی به بیش از 235 روستا از محل مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب در استان در دست اجرا، طراحی و مطالعه است که برای گازرسانی به این روستاها اعتبارات کلانی نیاز است.

وی در مورد پروژه های بخش شهری نیز افزود: اجرای خط انتقال شویشه، حسین آباد، صاحب، اورامان و خط تقویت دهگلان، شبکه انتقال مسکن مهر، انشعابات پراکنده، تامین گاز صنایع و جایگاه های CNG و بسیاری از پروژه های دیگر نیاز به اعتبار دارد و هرچقدر بتوانیم اعتبار بگیریم به همان میزان می توان پروژه اجرا کرد.

مهدوی با اشاره به اینکه برای اجرایی کردن مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب یک ریال اعتبار به شرکت گاز کردستان ندادند، یادآور شد: منبع اعتبارات این مصوبات مشخص نبود و از محل اعتبارات داخلی شرکت گاز استان آن را اجرایی کردیم.

در صورت عدم پرداخت تسهیلات بانکی شرکت گاز کردستان دچار مشکل می شود

وی با اشاره به اینکه مصوبات مربوط به گازرسانی در استان فراتر از ظرفیت این شرکت است، عنوان کرد: باتوجه به واریز تمام درآمدهای این شرکت به خزانه دولت و کمبود بودجه های مصوب، در صورت عدم پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت گاز استان نمی توان بسیاری از کارهای اساسی را انجام داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون ساکنان 416 روستا و 22 شهر در این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، افزود: در حال حاضر 99.6 درصد از جمعیت شهری و 45 درصد از جمعیت روستایی این استان تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار دارند.