فانوس در دستان مس جا خوش کرد/ حیرت کرمانیها از دو تیم لیگ برتری

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها فوتبال کرمان روزگاری خوشی ندارد هر چند دو تیم مس کرمان و مس سرچشمه با بودجه میلیاردی بار دیگر در لیگ برتر گام نهاده اند و فصل گذشته نیز عملکرد قابل قبولی را پشت سرگذاشته اند اما بدون شک سه هفته ابتدایی لیگ برتر برای فوتبال کرمان تاسف بار است بطوریکه بسیاری از هواداران فوتبال در کرمان از کسب این نتایج حیرت زده شده اند و نگران روزهای آینده هستند.

زنگ خطر برای اعتبار فوتبال کرمان به صدا در آمد/ ادامه تجربه اندوزی مسی ها

مس سرچشمه این روزها به زنگ تفریح و کیسه گل تیمهایی همچون ملوان تبدیل شده است و این زنگ خطری برای اعتبار فوتبال کرمان محسوب می شود شاید گفته سرمربی فولاد خوزستان درست باشد که هنوز تفکر لیگ برتری در تیم مس سرچشمه به وجود نیامده است و این مسئله نکته ای است که در گزارشهای قبلی بارها به آن پرداختیم و به مسئولان رده بالای مس سرچشمه تذکر دادیم و آن اینکه هیچ یک از کادر فنی و کادر مدیریتی مس سرچشمه حتی یک دقیقه در لیگ برتر سابقه ندارند و در حال حاضر در حال تجربه اندوزی هستند.

این مسئله از آنجا رنگ واقعیت به خود می گیرد که سرمربی مس سرچشمه از بازیهای ابتدایی این تیم در لیگ برتر به عنوان بازی تدراکاتی یاد می کند و همچنین عدم هماهنگی بازیکنان لیگ برتری را دلیل عدم کسب نتایج مطلوب تیم خود می داند.

سکوت سنگین بر فوتبال کرمان

در این میان سکوت سنگین جامعه فوتبال کرمان را در برگرفته است و همه امیدوارند طی هفته های آتی مسی ها روند مثبت خود در لیگ برتر را شروع کنند.

این امر شاید برای مس کرمان دور از ذهن نباشد اما با وجود نتایج ضعیف و دور از شان فوتبال کرمان که توسط مس سرچشمه کسب شده است به نظر می رسد مسئولان این تیم از هم اکنون باید چاره اندیشی کنند زیرا وقتی این تیم از تیمها سطح پائین لیگ برتر سه و چهار گل می خورد مقابل تیمهایی مانند سپاهان، تراکتور تبریز و استقلال چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.

متاسفانه هم اکنون و پس از گذشت سه هفته و از 18 امتیاز مجموع این دو تیم یک امتیاز کسب کرده اند و زنگهای خطر از هم اکنون برای این دو تیم به صدا در آمده است.

یک تساوی سهم دو تیم کرمانی از لیگ برتر

بهترین نتیجه لیگ برتر مسی ها تاکنون تنها یک تساوی برای مس کرمان ان هم در خانه مقابل شهرداری تبریز بود که سال قبل در کرمان شش گل دریافت کرد و امروز نه تنها از نتایج مطلوب سال قبل خبری نیست بلکه مس سرچشمه در هر بازی سه یا چهار گل به راحتی دریافت می کند و مسئولان این تیم آن را به گل آلود بودن زمین، مشکلات داوری، نا هماهنگی بازیکنان و زمین و زمان ربط می دهند.

هر چند مقایسه این دو تیم در کنار یکدیگر از لحاظ فنی مطلوب نیست اما هم اکنون هر دو تیم در اوج ضعف قرار گرفته اند و هر چه زودتر باید با برگزاری جلسات کارشناسی در سطح مدیریتی این مشکلات بررسی و بیش از این از آبروی فوتبال کرمان برای کسب نتایج بسیار ضعیف خرج نشود.

نمی توانیم معجزه کنیم/ تیم را قبل از شروع لیگ دچار حاشیه کردند این هم نتیجه اش

احمد سنجری، سرمربی مس سرچشمه در گفتگو با مهر در خصوص شکست در هفته دوم لیگ برتر در کرمان گفت: دلیل شکست مس سرچشمه در بازیهای خانگی عدم تجربه است و باید در پنج هفته اول تجربه اندوزی کنیم و از بازی ملوان و پرسپولیس به تیم واقعی تبدیل می شویم.

اما وی خبر نداشت که تیمش مقابل ملوان یکی از ضعیف ترین نتایج تاریخ فوتبال کرمان را کسب می کند و دریافت چهار گل از تیمی همچون ملوان باید به زنگ خطری برای این مربی و بازیکنانش برای بازی مقابل پرسپولیس محسوب شود زیرا حضور کنونی پرسپولیس در قعر جدول موقتی است و بنا به عوامل مختلف این تیم با توجه به پتانسل ها و تواناییهایش از حاشیه جدا می شود و مس سرچشمه در انتهی جدول تنها خواهد گذاشت.

سنجری ادامه داد: تیم مس سرچشمه با کمک کادر فنی و تلاش بازیکنان به 60 تا70 درصد هماهنگی خود رسیده است و30درصد بقیه آمادگی تیم در دو تا سه بازی آینده کامل می شود.

بازیهای لیگ برای مس سرچشمه مانند بازی تدارکاتی است

وی افزود: بازیهای فشرده لیگ در این چند هفته به دلیل اینکه بازی های تدارکاتی خوب برای مس سرچشمه قبل از فصل امکان پذیر نبود، مانند بازیهای تدارکاتی شده اند.

سرمربی مس سرچشمه تصریح کرد: وقتی هفت بازیکن از فصل قبل و 14 بازیکن جدید باشند نیمی از بازیکنان تازه نفس هم دیر به تمرینات رسیده باشند نباید انتظار معجزه از تیم داشت بلکه قول می دهیم این تیم بازی به بازی تحولات مثبت خود را به همگان نشان دهد.

مس سرچشمه به دنبال زمینی برای تمرین

وی با اشاره به اینکه تمرینات تیم سرچشمه برای پنج بازی اول در کرمان دنبال می شود گفت: در کرمان مشکل زمین داریم و با پیگیری های زیاد موفق شدیم زمین دانشکده چمران را بگیریم و این در حالی است که درسرچشمه دو زمین اختصاصی داریم ولی با توجه به کوچکی شهر سرچشمه محیط شهری کرمان برای بازیکنان بهتر است که ترجیح دادیم برای چند بازی در شهر کرمان تمرینات را ادامه دهیم.

سنجری ادامه داد: در بازی با فولاد ما 16بازیکن را در اختیار داشتیم در حالیکه برای استفاده از امیدها کمی مشکل داریم و کل لیستمان نیز 21 نفر است ولی با همه این مسائل بازیکنان خوبی داریم که با کمی اعتماد بنفس بیشتر می توانند بسیار خوب کار کنند.

تیم مس سرچشمه بی پناه و مظلوم است

وی از حضور روان شناس ورزشی در کنار تیم خبر داد و گفت: حضور صالحی با تجارب خوبی که دارد کمک بسیار زیادی است که می تواند در برخی از شرایطی که تیم نمی تواند ریکاوری خوبی داشته باشد یا در مراحل مختلف به تیم کمک کند.

وی افزود: یک روزنامه مطلب عجیبی درباره درگیری تماشاگران کرمانی و سرچشمه در بازی با فولاد نوشته بود در حالیکه کذب محض بود در بازی با فولاد تماشاگران به بهترین شکل تیم را تشویق کردند و هیچ اتفاقی در ورزشگاه رخ نداد این اخبار دروغ بیشتر ثابت می کند تیم سرچشمه بی پناه بوده و مظلوم واقع شده است.

هم اکنون هفته به هفنه فاصله تیم مس سرچشمه بدون امتیاز با سایر تیمها بیشتر و بیشتر می شود و این تیم هنوز به امید آینده است و همچنان مسئولان این تیم می گویند اظهار نظر در خصوص سقوط از لیگ برتر غیر کارشناسی است.

وضعیت مس کرمان نا امید کننده است

در این میان وضعیت مس کرمان نیز امیدوار کننده نیست این تیم که با هزینه بیشتر نسبت به مس سرچشمه و زیر ساختهای مناسب در شهر کرمان سالهاست در لیگ برتر حضور دارد و سرمربی و مدیرعامل آن تجربه حضور در لیگ برتر نیز دارند نتوانسته رضایت هوادارانش را کسب کند.

کسب یک امتیاز از دو بازی خانگی و یک بازی خارج از خانه به نوعی برای هواداران این تیم دور از ذهن است.

مس کرمان در قعر جدول/ مس به بازیکن درجه چندم سوری متوسل شده است

هم اکنون مس کرمان نیز در قعر جدول قرار دارد و تنها یک امتیاز با هم نام کرمانیش فاصله دارد هر چند امیدها برای تغییر روند فعلی این تیم پر رنگ تر است اما باید از مدیران مس کرمان پرسید چرا تا کنون این تیم نتوانسته است از جایگاه فوتبال کرمان دفاع کند و حداقل به الگویی برای تیم مس سرچشمه تبدیل شود.

چرا این تیم گل زن حرفه ای همچون ادینهو را از دست می دهد و از روی فیلم و سی دی بازیکن خارجی جذب می کند و درنهایت نیز دل به یک مهاجم سوریه ای گمنام می بنند و سعی می کند با ایجاد فضای رسانه ای وی را ابر مهاجم نشان دهد.

چرا وضعیت فوتبال کرمان به جایی رسیده است که ستاره اش باید یک بازیکن درجه چندم سوری باشد.

آنچه که مسلم است با روند نتیجه گیری ضعیف مس کرمان و مس سرچشمه، فوتبال کرمان آبستن حوادث مختلفی طی هفته های آینده است و باید مسئولان از هم اکنون چاره ای برای این دو تیم به خصوص مس سرچشمه بیاندیشند.