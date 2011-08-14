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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۳

گزارش خبرنگار مهر از چین/

ژیمناستیک‌کار ایرانی راهی بیمارستان شد

ژیمناستیک‌کار ایرانی راهی بیمارستان شد

ژیمناستیک‌کار کشورمان به دلیل مصدومیت در وسیله پرش خرک رقابت‌های ژیمناستیک یونیورسیاد جهانی راهی بیمارستان شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، رقابت‌های ژیمناستیک یونیورسیاد جهانی 2011 شنژن از صبح امروز در سالن "بائوآن" آغاز شد که طی آن حسین کشوری در ماده پرش خرک دچار مصدومیت شد.

محمد آذرپی سرمربی تیم ژیمناستیک دانشجویان کشورمان با بیان این خبر به مهر گفت: این ورزشکار پس از مصدومیت از ناحیه زانو توسط توانا سرپرست تیم به بیمارستان منتقل شد.

وی اضافه کرد: امیدواریم مینیسک پای کشوری دچار کشیدگی شده باشد و مشکلش پارگی مینیسک نباشد. البته پس از گرفتن عکس و تا ساعتی دیگر تکلیف او مشخص می‌شود.

سرمربی تیم ژیمناستیک دانشجویان کشورمان خاطرنشان کرد: به خاطر اینکه تیم‌ها پنج نفره بوده و ما بازیکن ذخیره داریم، توانستیم با اضافه کردن یک نفر در حرکات بعدی، مسابقات را ادامه دهیم.

کد مطلب 1382684

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