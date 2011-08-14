دور جدید تحرکات ضد سوری آمریکا؛ از تحریم تا همسو کردن همپیمانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، مقامات آمریکا از آغاز قیام های عربی موضع دوگانه ای را در برخورد با این انقلاب ها در پیش گرفته اند و در برابر کشتار قلع و قمع وحشیانه معترضین بحرینی و یمنی سکوت تامل برانگیزی اتخاذ کرده اند.

این دوگانگی مواضع به خوبی در اظهار نظرها و اقدامات مداخله جویانه آمریکا مشهود است اقداماتی که تحریم بارزترین نمونه آن است. دولت آمریکا چند روز پیش در ادامه تحریم های خود علیه سوریه بزرگترین بانک و شرکت تلفن همراه سوریه موسوم به "سوریه تل" را تحریم کرد.

آمریکا که از هیچ تلاشی برای فروپاشی نظام فعلی سوریه دریغ نمی کند علاوه بر تحریم های این کشور تبادل نظر با هم پیمانان عربی و غربی خود درباره سوریه را در دستور کار خود قرار داده است.

کاخ سفید شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد.

طرفین در این گفتگوی تلفنی آنچه که به زعم خود خشونت در سوریه خواندند را محکوم کردند و از مقامات سوری خواستند به سرکوب گروه های مسلح و معترضین پایان دهند.

اوباما و عبدالله بن عبدالعزیز همچنین توافق کردند که به رایزنی های خود درباره سوریه و اتخاذ موضعی یکسان طی روزهای آتی ادامه دهند.

رئیس جمهور آمریکا علاوه بر تلاش برای همسو کردن دیدگاه های هم پیمانان عرب خود در قبال تحولات سوریه با "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس نیز گفتگوی مشابهی انجام داد.

به نظر می رسد اوباما در صدد تشکیل ائتلاف جهانی علیه سوریه پیش از برگزاری نشست شورای امنیت درباره این کشور در روز پنجشنبه است و تلاش می کند این نشست برخلاف نشست پیشین به صدور بیانیه غیرالزام آور اکتفا نکند.

رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامرون در این گفتگوی تلفنی توافق کردند که طی روزهای آینده اقدامات عملی علیه سوریه انجام دهند.

از سوی دیگر سازمان همکاری اسلامی نیز توقف فوری خشونت ها در سوریه را خواستار شد. همچنین "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در نخستین واکنش به تحولات سوریه در گفتگو با شبکه تلویزیونی "السومریه" از "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه خواست که هرچه سریعتر اصلاحات وعده داده به مردم را اجرایی کند.

وی افزود: بشار اسد باید خواسته های ملت را پاسخ دهد و به اجرای اصلاحات روی بیاورد و دولت سوریه تصمیم انجام چنین کاری را دارد.

از سوی دیگر دو حزب مخالف سوسیال دمکرات و حزب سبز آلمان در بیانیه های جداگانه پیشنهاد "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اعمال تحریم های اقتصادی بر سوریه را تایید کردند.

موافقت احزاب مخالف آلمان با تحریم هرچه بیشتر سوریه در حالی مطرح می شود که "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان نیز روز جمعه اعلام کرد که کشورش پیشنهاد کلینتون مبنی بر تحریم بخش گاز و نفت سوریه را بررسی خواهد کرد.

کلینتون روز جمعه در یک کنفرانس خبری مشترک با "یوناس استوری" همتای نروژی خود از کشورهای جهان خواسته بود برای تحت فشار گذاشتن سوریه از خرید نفت و گاز این کشور خودداری کنند.

وی مدعی شده بود: نظام بشار اسد مشروعیت خود را از دست داده است و بدیهی است سوریه بدون وی آینده بهتری خواهد داشت.