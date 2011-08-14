تیم والیبال دانشجویان ایران برابر ژاپن به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، روز سوم از مرحله گروهی مسابقات والیبال یونیورسیاد 2011 چین عصر امروز یکشنبه در سالن والیبال شهرک ورزش دانشجویان شهر شنژن آغاز شد که در نخستین دیدار تیم ایران با نتیجه 3 بر 2 برابر تیم قدرتمند ژاپن به پیروزی دست یافت.

در این دیدار تیم ایران در گیم‌های دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با نتایج 25 بر 18، 25 بر 16 و 17 بر 15 به پیروزی دست یافت و گیم‌های اول و سوم را با نتایج مشابه 26 بر 24 به حریف واگذار کرد.

شاگردان حسین معدنی با پیروزی برابر ژاپن به دومین برد متوالی خود در این رقابت‌ها دست یافتند تا رقابت‌ اصلی برای صعود از گروه B همچنان بین سه تیم ایران، روسیه و اوکراین باشد.