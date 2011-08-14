  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از چین/

تیم والیبال دانشجویان ایران برابر ژاپن به پیروزی رسید

تیم والیبال دانشجویان ایران برابر ژاپن به پیروزی رسید

تیم والیبال دانشجویان کشورمان با پیروزی در دومین دیدار مرحله گروهی یونیورسیاد 2011 چین برابر ژاپن، خود را به عنوان یکی از مدعیان صعود از این گروه معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، روز سوم از مرحله گروهی مسابقات والیبال یونیورسیاد 2011 چین عصر امروز یکشنبه در سالن والیبال شهرک ورزش دانشجویان شهر شنژن آغاز شد که در نخستین دیدار تیم ایران با نتیجه 3 بر 2 برابر تیم قدرتمند ژاپن به پیروزی دست یافت.

در این دیدار تیم ایران در گیم‌های دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با نتایج 25 بر 18، 25 بر 16 و 17 بر 15 به پیروزی دست یافت و گیم‌های اول و سوم را با نتایج مشابه 26 بر 24 به حریف واگذار کرد.

شاگردان حسین معدنی با پیروزی برابر ژاپن به دومین برد متوالی خود در این رقابت‌ها دست یافتند تا رقابت‌ اصلی برای صعود از گروه B همچنان بین سه تیم ایران، روسیه و اوکراین باشد.

کد مطلب 1382690

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها