واحد بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی می شود

حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: موافقت اصولی راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز کسب شده و منتظر هستیم تا شورای گسترش وزارت علوم موافقت قطعی واحد بین الملل را اعلام کند تا در شهرستان اهواز راه اندازی شود.

وی افزود: ساختمان دانشکده ادبیات سابق که به پردیس دانشگاه شهید چمران منتقل شده است، به واحد بین الملل تبدیل می شود و تنها در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشجو می پذیرد.

به گفته رئیس دانشگاه شهید چمران، ساختمان این دانشگاه 5 متر مربع مساحت دارد که دارای سه طبقه است و تمام امکانات آموزشی را در اختیار دارد.

وی همچنین در ارتباط با نوع رشته هایی که در این واحد راه اندازی می شود، اظهار داشت: بعد از آنکه موافقت قطعی دانشگاه را گرفتیم مشخص می شود چه رشته هایی در این واحد ارائه خواهد شد، اما قصدمان این است که پذیرش در رشته های علوم انسانی صورت گیرد زیرا این رشته ها نیازی به آزمایشگاه ندارند.

مروتی درباره ظرفیت پذیرش در این واحد، تاکید کرد: تا زمانیکه موافقت قطعی با راه اندازی این واحد از سوی شورای گسترش وزارت علوم دریافت نشود، نمی توان درباره ظرفیت دقیق پذیرش چیزی گفت.

وی خاطرنشان کرد: بعد از آنکه شورای گسترش تا آخر شهریورماه موافقت قطعی این واحد را اعلام کرد، پذیرش دانشجو از بهمن ماه آغاز می شود.