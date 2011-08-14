  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

رئیس دانشگاه در گفتگو با مهر:

واحد بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی می شود

واحد بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز از راه اندازی واحد بین الملل این دانشگاه خبر داد و گفت: پذیرش دانشجو در این واحد در صورت کسب موافقت قطعی از شورای گسترش از بهمن آغاز می شود.

حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: موافقت اصولی راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز کسب شده و منتظر هستیم تا شورای گسترش وزارت علوم موافقت قطعی واحد بین الملل را اعلام کند تا در شهرستان اهواز راه اندازی شود.

وی افزود: ساختمان دانشکده ادبیات سابق که به پردیس دانشگاه شهید چمران منتقل شده است، به واحد بین الملل تبدیل می شود و تنها در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشجو می پذیرد.

به گفته رئیس دانشگاه شهید چمران، ساختمان این دانشگاه 5 متر مربع مساحت دارد که دارای سه طبقه است و تمام امکانات آموزشی را در اختیار دارد.

وی همچنین در ارتباط با نوع رشته هایی که در این واحد راه اندازی می شود، اظهار داشت: بعد از آنکه موافقت قطعی دانشگاه را گرفتیم مشخص می شود چه رشته هایی در این واحد ارائه خواهد شد، اما قصدمان این است که پذیرش در رشته های علوم انسانی صورت گیرد زیرا این رشته ها نیازی به آزمایشگاه ندارند.

مروتی درباره ظرفیت پذیرش در این واحد، تاکید کرد: تا زمانیکه موافقت قطعی با راه اندازی این واحد از سوی شورای گسترش وزارت علوم دریافت نشود، نمی توان درباره ظرفیت دقیق پذیرش چیزی گفت.

وی خاطرنشان کرد: بعد از آنکه شورای گسترش تا آخر شهریورماه موافقت قطعی این واحد را اعلام کرد، پذیرش دانشجو از بهمن ماه آغاز می شود.

کد مطلب 1382691

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها