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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۰

کشتی ربوده شده کشتیرانی ایران و هند آزاد شد

کشتی ربوده شده کشتیرانی ایران و هند آزاد شد

کشتی ربوده شده کشتیرانی ایران و هند پس از پنج ماه اسارت آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اضطراری کشتیرانی ایران و هند در اطلاعیه ای اعلام کرد: کشتی ربوده شده این شرکت که اواخر سال گذشته در دریای عرب گرفتار دزدان دریایی شده بود آزاد شد.

براساس آخرین و تازه ترین اطلاعات دریافتی ، کلیه 22 خدمه این کشتی از دشواری خارج شده و در سلامت کامل به سر می برند و در این خصوص جای نگرانی وجود ندارد. در همین حال، خدمه کشتی ربوده شده تا هفته آینده به کشور باز می گردند.

کشتی فله بر 52 هزار تنی شرکت کشتیرانی ایران و هند اواخر سال گذشته در حالی که از بندرعباس به مقصد چین در حال حرکت بود در دریای عرب در قسمت شمالی اقیانوس هند مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت و ربوده شد.
 

کد مطلب 1382692

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