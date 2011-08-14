برنامه ای برای دیدار با اسد نداشتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الانتقاد، "ولید جنبلاط" که اخیرا سفری ترکیه و سوریه داشته است به برخی شایعات مطرح شده در این باره پاسخ گفت.

برخی رسانه ها در روزهای اخیر اعلام کرده بودند که جنبلاط در نظر داشته طی این سفر دیداری با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه داشته باشد که به دلایلی انجام نشده است.

جنبلاط با ابراز شگفتی از پخش این شایعات اظهار داشت: من برنامه ای برای دیدار با اسد طی این سفر نداشتم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تحرکات منطقه ای شما باعث شده برخی کشورهای منطقه ای و بین المللی روی آن حساب باز کنند، اظهار داشت: اینها تحرکاتی بی برکت بوده است!

خاطرنشان می شود برخی رسانه ها در جریان سفر جنبلاط به ترکیه نیز از دیدار وی با "سعد حریری" نخست وزیر سابق لبنان خبر داده بودند که بعدها مشخص شد این دیدار تنها در حد یک سلام و احوالپرسی انجام شده است.