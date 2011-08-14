صبا تحت عمل جراحی قرار گرفت/ تعویض "تراک استیومی"

به گزارش خبرنگار مهر، صبا امروز شنبه در بیمارستان خلیلی شیراز تحت عمل جراحی قرار گرفت و دستگاه تراک استیومی وی که با آن تنفس می کرد تعویض شد.

در این عمل جراحی تراک استیومی مخصوصی برای صبا کار گذاشته شد و همچنین روشهای پزشکی مخصوصی برای صبا کوچولو در نظر گرفته شد تا پس از یک دوره زمانی چنانچه با این روشها موفقیتی حاصل شد تراک وی را درآورده و صبا بتواند بدون تراک تنفس کند.

جراحی صبا

پدر صبا در این خصوص گفت: در مرحله بعدی نیز لوله ان جی در بینی صبا که مربوط به دادن غذا و دارو به صبا است نیز قرار شد با مشورت پزشک در دوره بعدی در شکم وی کار گذاشته شود.

فروزنده بیان کرد: این لوله مدتی بود که در بینی صبا قرار داشت و قرار داشتن این لوله در بینی در طولانی مدت منجر به آسیب به حنجره صبا می شود.

وی تاکید کرد: هزینه خرید تجهیزاتی مانند تراک و ... که امروز باعث شد صبا تحت عمل جراحی قرار گیرد با استفاده از کمکهای مردمی صورت گرفت و در این خصوص از تمامی مردم تشکر می کنیم.

پدر صبا به کادر پزشکی و بیمارستان خلیلی نیز اشاره کرد و گفت: در مدت عمل صبا پرسنل بیمارستان خلیلی و همچنین کادر پزشکی صبا با ما به خوبی و مهربانی رفتار کردند و خدمات را به شکل بسیار خوب و مناسبی به ما ارائه دادند.