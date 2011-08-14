احمد ابومحبوب نویسنده و محقق ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ مقداری از کارهای مربوط به چاپ کتاب «ادبیات زنان عرب» را که پیش از این به نشر افراز سپرده‌ بودم، به تاخیر افتاد و فرصتی پیش آمد که ویرایشی دوباره روی آن انجام بدهم و دوباره آن را به ناشر بسپارم.

وی افزود: این کتاب در حال حاضر در اختیار نشر افراز است. حدس می‌زنم مجوز چاپ را کسب کرده و تا مدتی دیگر منتشر شود.

ابومحبوب درباره اثر دیگرش گفت: کتابی هم که درباره تاریخ بیهقی در دست نگارش داشتم، هنوز در مرحله نگارش و تحقیق است. بیهقی در تاریخ‌نویسی خود نظریه تاریخی خود را مشخص کرده است. بیهقی از یک طرف معتقد به نظریه مشیت است که این نظریه تاریخ را یک طرح الهی می‌داند و قائل به این است که انسان کارهای خود را بر اساس این طرح الهی انجام می‌دهد. بیهقی از طرف دیگر به نگرش تکرار تاریخ هم اعتقاد دارد. به همین دلیل از تواریخ گذشته، مشابهاتی در تاریخش آورده و از تکنیک شبیه‌سازی بهره برده است.

این محقق ادامه داد: در نگرش بیهقی تلفیقی از این دو نظریه در سایه‌ای از نظریه شخصیت، وجود دارد. مشیت قدیمی‌ترین نظریه تاریخی است و تسلط زیادی بر ذهن و فکر نویسندگان تاریخ اسلام داشته است. این نظریه یک نوع نظریه متافیزیکی شبیه جبر تاریخی است که مارکسیست‌ها هم به نوعی به آن قائل هستند.

مولف کتاب «ساخت زبان فارسی» افزود: نظریه‌های متافیزیکی تاریخی دو دسته هستند، یکی نظریه مشیت که حالت دینی آن است و دیگری نوع ماتریالیستی یا غیر دینی آن است. شاخه جبرگرای دینی یا همان نظریه مشیت، نظریه‌ای است که بیهقی در تاریخ‌نگاری‌اش آن را بیان می‌کند که من در این کتاب، به این موضوع پرداخته‌ام.

وی گفت: در حال حاضر مشغول تحقیق و بررسی هستم و نگارش متن کتاب ادامه دارد. پیش‌بینی می‌کنم نوشتن کتاب تا چند ماه دیگر به پایان برسد.