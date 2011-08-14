مجتبی رحماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر دیدگاه خود را درباره تدوین مجموعه کتابهای دیدار شاعران با رهبر انقلاب، اینگونه بیان کرد: گرچه این دیدارها از سالهای دور و از دهه شصت صورت گرفته و پس از سالها این کتابها تدوین میشود ولی باز هم باید بگویم دست مریزاد به دوستانی که این اقدام را انجام دادهاند.
وی ادامه داد: من در چند سال اخیر توفیق حضور در این دیدارها را داشتهام و هربار آخر جلسه که میشد چنان تحتتاثیر فضا و حال و هوای آن قرار گرفته بودم که احساس میکردم به پایان هر دیدار که برسیم همانجا لوح فشرده و یا کتاب دیدار به دستم میرسد تا بتوانم با دیدن و خواندن آن جزئیات جلسه را مرور کرده و به خاطر بسپرم.
مشاور پیشین رئیسجمهوری با اشاره به اینکه تدوین این کتابها ضرورتی است که لازم بود زودتر در دستور کار قرار میگرفت، بیان کرد: از سالهای دور و از همان دورانی که آقای زم مدیریت حوزه را برعهده داشت تا دوره آقای بنیانیان و امروز که آقای مومنی مسئولیت حوزه هنری را برعهده دارد، اولین حرفم با آنها این بود که در راستای چاپ اینچنین کتابهایی اقدام کنند و خوشحالم که کتاب «شب پانزدهم» ویژه دیدار شاعران با رهبر معظم انقلاب در سال 88 تدوین شده و در حوزه هنری رونمایی میشود.
رحماندوست افزود: اینکه سالی یکبار نخبگان شعر کشورمان نزد مقام معظم رهبری میروند و بهترین شعرهایشان را میخوانند منهای جنبه شعری و ادبیای که دارد، ناظر بر این مساله نیز هست که بالاترین مقام کشور که ضمنا ادیب و شعرشناس نیز هستند فرد اول این دیدارند و این اهمیت موضوع را نشان میدهد و لازم است که کتاب دیدارها به سرعت و با بهترین کیفیت منتشر شود.
وی با تاکید بر اینکه چاپ چنین کتابهایی اگر زودتر انجام میشد میتوانست نیاز جامعه را زودتر مرتفع کرده و همچنین بخش بیشتری از جامعه را نسبت به موضوع حساس کند، توضیح داد: گرچه این دیدارها چند سالی است که از سیمای جمهوری اسلامی پخش میشود و برخی از افراد اینگونه با این جلسات شعرخوانی همراه شده و نسبت به دانستن مفاد آن احساس نیاز کردهاند ولی اگر این کتابها زودتر چاپ میشد همین کتابها در جامعه ایجاد انگیزه و نیاز میکرد.
این شاعر اضافه کرد: البته انتشار حرفهایی که ایشان در جلسات مطرح میکنند نیازمند این است که با دفترشان چک شود ولی شعر و سخن شاعران را میشود بلافاصله منتشر کرد و از آنجا که شاعران شعرشان را در محفلی عمومی خواندهاند و از رسانه ملی هم پخش شده دیگر انتشار شعرشان ممانعتی ندارد.
رحماندوست انتشار چنین کتابهایی را عامل بالا رفتن تراز شعر در کشور دانست و گفت: معمولا در این دیدارها 20 شاعر شعر میخوانند که اکثر آنها از قبل اعلام میکنند که چه شعرهایی را قرار است قرائت کنند به همین دلیل انتشار کتابی ویژه شعرهایی که در هر دیدار خوانده میشود، میتواند با سرعت صورت گیرد.
وی در بخش پایانی صحبتهایش عنوان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار شاعران آیینی با ایشان درباره سرایش شعر درباره جانبازان تاکید کردند و آن را یکی از سوژههای شعر آیینی دانستند و خودشان نیز تا پایان همان جلسه یک بیت غزل با همین موضوع سروده و قرائت کردند که سرودن شعری با چنان سنگ طراز کار هر شاعری نیست و جا پای ایشان گذاشتند برای هیچ شاعری میسر نمیشود.
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