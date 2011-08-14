به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن، در نخستین روز از رقابت‌های یونیورسیاد جهانی 2011 از صبح امروز به وقت محلی رقابت های ژیمناستیک در سالن بائو آن آغاز شد که تیم ایران توانست نتایج خوبی را در این مسابقات به دست آورد.

در حرکات زمینی سعید کیخاه امتیاز 05/13، هادی خناری نژاد 40/14 ، حسین کشوری امتیاز 70/13 و محمدرمضان پور امتیاز 30/14 را به دست آوردند.

در حرکت خرک حلقه هادی خناری نژاد با امتیاز 70/12، محمد رمضان پور با امتیاز 45/13، حسین کشوری با امتیاز 95/19 و سعید کیخواه با امتیاز 03/13 به کارشان پایان دادند.

در حرکت دار حلقه هادی خناری نژاد توانست امتیاز 90/14 که امتیاز خوبی بود را به دست آورد و با این نتیجه شانس فینالیست شدن را دارد. محمد رمضان پور در این رشته امتیاز 85/11، سعید کیخواه 55/12 و حسین کشوری امتیاز 05/12 را به خود اختصاص دادند.

در ماده پرش خرک احسان خدادادی امتیاز 65/14، هادی خناری نژاد امتیاز 55/14 و حسین کشوری که مصدم شد امتیاز 10/11 را به خود اختصاص داده است. در این ماده حسین رمضان پور با کسب امتیاز 95/14 که بالاترین امتیاز نفرات ایرانی در رقابت های صبح امروز بود هم شانس فینالیست شدن را به دست آورد.

در پارالل تیم ایران به علت مصدومیت حسین کشوری با 3 شرکت کننده در رقابت ها شرکت کرد که سعید کیخواه با امتیاز 75/12، محمد رمضان پور با امتیاز 34/13 و احسان خدادادی با امتیاز 01/13 به کارشان خاتمه دادند.

در حرکت بارفیکس نیز سعید کیخاه امتیاز 03/13، محمد رمضان پور امتیاز 20/13 و احسان خدادادی 80/12 را کسب کردند.

در پایان رقابت 46 تیم حاضر در این مسابقات نتایج نهایی که جمع 3 امتیاز بالای نفرات هر تیم است مشخص و وضعیت تیم ها برای ادامه رقابت ها مشخص می شود.