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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

باقر جوان در گفتگو با مهر:

قیمت بلیت ناوگان مسافری برون شهری گران نمی‌شود

قیمت بلیت ناوگان مسافری برون شهری گران نمی‌شود

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از عدم افزایش قیمت بلیت ناوگان مسافری برون شهری خبرداد و گفت: در حال حاضر فقط حدود 65 درصد از صندلی ها در ناوگان مسافری اشغال می‌شوند.

داریوش باقر جوان در گفتگو با مهر درباره افزایش قیمت بلیت در ناوگان حمل و نقل مسافری، گفت: امسال ناوگان حمل و نقل رغبتی برای افزایش قیمت بلیت نداشت و باوجود اجرای هدفمندی یارانه ها بازهم قیمتها را افزایش ندادند.

وی بااشاره به اینکه قیمتها مصوب سال گذشته است، بیان کرد: ناوگان حمل و نقل به دنبال افزایش ضریب اشغال صندلی ها و افزایش بهره وری در این ناوگان است تا بتواند از این طریق هزینه های ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را جبران کند.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه اغلب مولفه های تاثیرگذار بر قیمت حمل و نقل بالا رفته است، افزود: قیمت سوخت، حق بیمه و دستمزد کارگران با افزایش مواجه شده اما بازهم ناوگان مسافری سود کمتر را برای افزایش تعداد مسافران پذیرفته است.

باقرجوان، افزایش قیمت بلیت هواپیما را یکی از عوامل تاثیر گذار بر تعداد مسافران ناوگان حمل و نقل مسافری عنوان کرد و گفت: این موضوع موجب رغبت بیشتر مسافران برای استفاده از اتوبوس و کرایه های عمومی می شود که با نوسازی ناوگان و عدم افزایش قیمت بلیتها، حجم بیشتری مسافر از این طریق جابه جا شوند.

وی درباره ضریب اشغال صندلی ها اظهار داشت: هم اکنون بین 60 تا 65 درصد از صندلی ها در ناوگان حمل و نقل مسافری اشغال است که با توجه به شرایط موجود به دنبال این هستیم تا ضریب اشغال بالاتر برود تا هزینه های افزایش یافته جبران شود.

کد مطلب 1382705

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