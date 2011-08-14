شش بنای تاریخی توسط میراث فرهنگی کردستان تملک شد

محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهار بنای تاریخی و دو زمین مرتبط با میراث فرهنگی در پنج ماهه اول سال جاری تحت تملک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان قرار گرفت.

وی بیان کرد: این بناها که شامل شش دانگ منزل ملائی واقع در شهر سنندج پشت مسجد جامع، باقی مانده تیمچه امیر تومان واقع در شهرستان بیجار بازار قدیمی، باقیمانده عمارت مشیر دیوان واقع در شهر سنندج خیابان شهدا، شش دانگ زمین پایگاه زیویه واقع در روستای زیویه از توابع شهرستان سقز در فهرست این آثار قرار دارد.

رشیدی با اشاره به دیگر بناهای تملک شده افزود: شش دانگ منزل صحرائی واقع در شهر سنندج، بخشی از زمین مابین عمارت مشیر دیوان و آصف وزیری واقع در شهرستان سنندج خیابان شهدا نیز تحت تملک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان قرار گرفت.

مسئول واحد املاک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: این شش بنای تاریخی با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال توسط میراث فرهنگی استان کردستان از مالکین خریداری شد.

وی در پایان اعلام کرد: بناهای یاد شده در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و با توجه به ظرفیت بنا جهت تغییر کاربری و خریداری قسمت های از بناهای مذکور در سالیان گذشته تملک شده بود که از تمکل نهایی این بناها در سال جاری اجرایی شد.